Питерский саммит ЕАЭС начался со скандальчика. Ну Путина повышает голос даже Лукашенко

20:07 06.12.2018

Лукашенко поспорил с Путиным о цене на газ для Белоруссии



Российский президент напомнил, что соседняя страна и так не платит рыночную цену, которая была бы под $200 за тыс. куб. м



Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ.



Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области).



На это Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $127 и $129.



Он напомнил собеседнику: "У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ - $250".



Вместе воевали, а платим по-разному

Путин напомнил, что членство в ЕАЭС и так дает преимущества.



"Я просто обращаю внимание, что уже сегодня наши партнеры (по ЕАЭС - ИФ) уже имеют достаточные преимущества. В Белоруссии не должно быть $250. Но если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница", - добавил президент РФ.



"Это неправильные у вас расчеты, - возразил Лукашенко. - Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая".



Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.



Белоруссия ранее регулярно поднимала вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий и планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС. Цена поставок на 2018 и 2019 годы была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно.