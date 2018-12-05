Федя Конюхов угреб на лодке в очередную кругосветку

21:03 06.12.2018

ФЕДОР КОНЮХОВ ОТПРАВИЛСЯ В ШЕСТОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



Сегодня, 6 декабря, известный путешественник Федор Конюхов отплыл от берега на весельной лодке "Акрос". Этому старту почти месяц мешала непогода.



Напомним, что старт планировался в конце ноября, но тогда ему помешала штормовая погода.



Сегодня в восемь вечера по новозеландскому времени, Федор Конюхов пересек стартовую линию. От порта Чалмерс в Новой Зеландии он отправился в одиночное плавание к мысу Горн. Чтобы пробиться через южную часть Тихого океана у путешественника есть три месяца - декабрь, январь и февраль. Всего же путешественнику предстоит проплыть 27 тысяч километров.



За первые пять часов пути Федору Конюхову удалось преодолеть около 25 километров. Следить за его путешествием в режиме реального времени можно на сайте.