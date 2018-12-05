КырТалантКадры. Шофер и матерый бакиевец стал... директором по развитию ОАО "ТНК "Дастан"

21:09 06.12.2018

Шоферы нарасхват. Водитель Алексея Ширшова стал руководителем ТНК "Дастан"



Бывший водитель Алексея Ширшова Талантбек Иманов назначен директором по развитию ОАО "ТНК "Дастан". Информацию 24.kg подтвердили в компании, отметив, что кадровая перестановка произошла еще осенью.



Напомним, что Алексей Ширшов в период правления Курманбека Бакиева был теневым министром энергетики и близким другом Максима Бакиева. Его называли серым кардиналом энергетики и автором множества коррупционных схем в энергетической отрасли.



Талантбек Иманов был личным водителем Алексея Ширшова до 7 апреля 2010 года. После смены власти в стране Алексей Ширшов покинул пределы Кыргызстана.



Напомним, что в июле 2018-го ГКНБ задержал председателя правления ТНК "Дастан" Юрия Васильева по делу о продаже ОАО "ТНК "Дастан" ста процентов акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег" по заниженной стоимости.



Через несколько дней по делу о растрате средств в особо крупном размере задержали теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова. По версии следствия, в 2012 году, когда происходили нарушения, он был председателем правления ТНК "Дастан". Бывшему градоначальнику следователи предъявили обвинение по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" УК КР.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА