Зять президента Грузии Гогочури задержан в Тбилиси за незаконное хранение оружия

21:15 06.12.2018

Гогочури оказался в центре внимания СМИ не впервые.



Зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури задержан в Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.



В ведомстве сообщают, что полиция задержала двух человек - Гогочури и его друга.



"Эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении",- сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным грузинских СМИ, в квартире, где находились задержанные, был проведен обыск. Полиция обнаружила бронежилет и оружие, которое подозреваемые выбросили с балкона квартиры.



Гогочури оказался в центре внимания СМИ не впервые. В январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия, а в июле 2018 года он вновь был ранен в ходе потасовки.