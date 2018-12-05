|Зять президента Грузии Гогочури задержан в Тбилиси за незаконное хранение оружия
21:15 06.12.2018
Гогочури оказался в центре внимания СМИ не впервые.
Зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури задержан в Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
В ведомстве сообщают, что полиция задержала двух человек - Гогочури и его друга.
"Эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении",- сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
По данным грузинских СМИ, в квартире, где находились задержанные, был проведен обыск. Полиция обнаружила бронежилет и оружие, которое подозреваемые выбросили с балкона квартиры.
Гогочури оказался в центре внимания СМИ не впервые. В январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия, а в июле 2018 года он вновь был ранен в ходе потасовки.