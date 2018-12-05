Американцы открыли второй фронт против Китая

21:40 06.12.2018

Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР



Задержание в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу мгновенно привело к падению фондовых бирж по обе стороны океана. Инвесторы и аналитики уверены, что арест топ-менеджера такого уровня не останется без внимания китайских властей и может еще больше усложнить и без того напряженные отношения между КНР и США, которые уже несколько месяцев ведут полномасштабную торговую войну и лишь несколько дней назад договорились о временном перемирии.



В Канаде арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайской Huawei, Мэн Ваньчжоу. Госпожу Мэн арестовали в Ванкувере 1 декабря по запросу США, где топ-менеджера подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Эта новость вызвала настоящий шок на рынках: уже после закрытия бирж ключевые индексы США опустились более чем на 3%. Сегодня утром резким снижением открылись и азиатские биржи: китайские Shanghai Composite и Hang Seng опустились на 1,7% и 2,5% соответственно. Японский Nikkei опустился на 1,9%.



Сама Huawei является непубличной компанией, и ее акции на бирже не торгуются, однако акции других азиатских телекоммуникационных компаний резко отреагировали на происходящее: котировки ZTE рухнули на 6%, HTC - на 8,5%, Xiaomi - на 2,5%. Акции поставщиков Huawei AAC Technologies и Sunny Optical также подешевели.



Бурную реакцию рынков аналитики объяснили тем, что арест топ-менеджера одной из крупнейших китайских компаний может привести к росту напряженности в и без того непростых китайско-американских отношениях. "Арест и экстрадиция по запросу американского правительства являются новой эскалацией процесса, в ходе которого США пытаются привлечь к ответственности китайские компании за нарушение американских законов,- цитирует телеканал CNBC заявление американской аналитической компании Eurasia Group, которая занимается оценкой политических рисков.- Арест высокопоставленного сотрудника Huawei может говорить о том, что началась борьба и американские правоохранительные органы получили зеленый свет от высшего руководства на преследование частных лиц, за которыми США не охотились в прежние, более спокойные времена".



Huawei выпустила заявление, в котором говорится, что пока компании предоставили слишком мало информации о том, в чем именно обвиняют ее топ-менеджера. При этом компания заверила, что соблюдает все законы и положения, в том числе те, что связаны с санкционным режимом, введенным ООН, США и ЕС.



Посольство КНР в Канаде опубликовало резкое заявление, в котором подчеркнуло, что арестованная гражданка КНР не нарушала ни канадских, ни американских законов. "Китай решительно выступает против таких действий, которые являются серьезным нарушением прав человека… Мы призываем канадские и американские власти вернуть свободу госпоже Мэн и намерены очень внимательно следить за ситуацией". Официальный представитель китайского МИДа также потребовал немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу.



Арест топ-менеджера Huawei произошел на фоне хрупкого торгового перемирия, о котором на недавнем саммите G20 договорились главы США и КНР. Впрочем, уже спустя несколько дней Дональд Трамп охладил оптимизм инвесторов, заявив, что введет высокие пошлины на китайские товары, если странам не удастся прийти к "реальной сделке". Профессор калифорнийского Университета Чапмана Цзя Вэньшань в интервью Reuters сообщил, что арест топ-менеджера Huawei является частью более широкой геополитической игры администрации Дональда Трампа в противостоянии с Китаем и представляет собой серьезную опасность срыва торговых переговоров между двумя странами.



Евгений Хвостик