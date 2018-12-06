Посольство КНР после двухгодичного перерыва возобновило выдачу туристических индивидуальных виз кыргызам

00:13 07.12.2018

Посольство КНР после двухгодичного перерыва возобновило выдачу туристических индивидуальных виз для граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР в четверг.



"Консульским отделом посольства Китайской Народной Республики в Кыргызстане возобновлена процедура выдачи индивидуальных туристических виз гражданам Кыргызской Республики. В настоящее время, посольство оформляет индивидуальные туристические визы категории "L", - сообщает МИД КР.



Напомним, с начала 2017 года посольство Китая приостановило выдачу индивидуальных туристических виз КНР гражданам Кыргызстана. Туристические визы выдавались только группам от пяти человек. Решение было принято после взрыва на территории китайской дипмиссии в Бишкеке 30 августа 2016 г., когда террорист-смертник протаранил на машине ворота консульства.



Мунара Боромбаева.