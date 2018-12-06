В Астане презентовали газету на латинице "Til-Qazyna"

02:25 07.12.2018

В академической библиотеке состоялась презентация газеты "Til-Qazyna", сообщает газета "Егемен Қазақстан".



Первое издание на новом алфавите будет выходить два раза в месяц. В ходе презентации был сделан исторический обзор, который напомнил, какие казахские газеты выходили в прошлом веке на латинице, также говорилось о том, какие работы ведутся по переходу на латинскую графику. Принявший участие в мероприятии министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поздравил коллектив газеты и комитет по языковой политике с выходом издания.