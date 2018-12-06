Сауд-принца Мухаммеда назвали преступником официально. Резолюцией Конгресса США, - И.Субботин

06:34 07.12.2018

Конгресс призвал наказать виновных в гибели Хашогги



Игорь Субботин

06.12.2018



Конгресс все отчетливее претендует на то, чтобы распоряжаться внешней политикой США. Двухпартийная группа сенаторов представила свою резолюцию с требованием к Белому дому наказать всех виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое заставило международное сообщество пересмотреть свои отношения с аравийской монархией. В гибели оппозиционного колумниста напрямую обвиняют наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, которого, как считают, пытается покрыть администрация президента США.



Инициатор резолюции – республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина). "Я убежден, что в интересах национальной безопасности США крайне необходимо сделать уверенное заявление по поводу жестокого убийства американского резидента – мистера Хашогги", – заявил законодатель. Он напомнил, что у погибшего остались трое детей, которые являются американскими гражданами. "Эта резолюция без какой-либо двусмысленности констатирует, что наследный принц Саудовской Аравии был причастен к убийству Хашогги и что он представляет собой разрушительную силу в регионе, которая подрывает интересы национальной безопасности США на целом ряде направлений", – отметил республиканский сенатор.



В документе есть несколько положений. В частности, он призывает исполнительную власть более решительно осудить трагедию в Стамбуле и признать, что именно принц Мухаммед контролировал действия саудовских дознавателей, которые убили Хашогги.



Авторы резолюции, среди которых республиканцы Марко Рубио (Флорида) и Тодд Янг (Индиана), а также демократы Дайэнн Файнстайн (Калифорния), Эд Марки (Массачусетс) и Крис Кунс (Делавэр), считают необходимым наказать всех виновных в преступлении, которое произошло два месяца назад. Не исключено, что основания для того, чтобы обвинить в убийстве лично наследника саудовского престола, появились после закрытого брифинга, который провела 5 декабря на Капитолийском холме директор ЦРУ Джина Хаспел.



Американские законодатели также решительно осудили продолжающийся вооруженный конфликт в Йемене, в котором Эр-Рияд и его региональные партнеры выступают в качестве одной из сторон, и призвали начать полноценный процесс примирения. Осуждению подверглась и блокада Катара, инициированная Саудовской Аравией почти полтора года назад из-за самостоятельной политики эмирата. Американские сенаторы выступают за освобождение саудовскими властями всех политзаключенных.



Действия Конгресса аналитики трактуют как попытку законодательной власти получить часть полномочий по формированию политики в сфере национальной безопасности. В частности, об этом Politico рассказал аналитик Центра американского прогресса Брайан Катулис. Впрочем, как отмечает издание, несмотря на все маневры, которые предпринимаются на Капитолийском холме, президент США Дональд Трамп сохраняет огромное влияние на внешнюю политику, и пока что притязать на это влияние не имеет смысла. Это власть, которая, по мнению экспертов, только растет со временем независимо от принципа сдержек и противовесов, который заложен в американской Конституции. Особенно это касается начала боевых действий на территории других стран. Как известно, Основной закон в США предоставляет право объявлять войну и Конгрессу, однако не дает ему возможности ветировать подобное решение со стороны президента. При всех совместных усилиях законодатели так и не смогли разработать альтернативу закону 2001 года, который разрешает использование военной силы за рубежом. В те времена этот акт понадобился для легализации военных операций, связанных с поиском виновных в трагедии 11 сентября.



Тем временем число улик в стамбульской истории растет. Турецкие власти определили одного из ключевых фигурантов "дела Хашогги", который на подготовительном этапе выполнял роль связующего звена между саудовской дипмиссией в Стамбуле и Эр-Риядом. Это Ахмед Абдулла аль-Музаини, занимавший должность атташе генконсульства, по-видимому, параллельно являясь "легальным" резидентом королевской разведки в Турции. К планированию считают причастными и двух представителей саудовского руководства. Это бывший заместитель главы саудовской разведки Ахмед Асири и предполагаемый советник кронпринца Сауд аль-Кахтани. Прокурор Стамбула обратился в суд, чтобы получить ордеры на их арест.



"Резолюция является инструментом давления, но не является инструментом прямого действия, – заявил "НГ" программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. – Она не может заставить президента США предпринять какие-то действия – она носит скорее символический и демонстративный характер".