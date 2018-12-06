У РФ все больше поводов разлюбить ОПЕК+. Лидерство США по нефтедобыче, похоже, бьет по амбициям Москвы, - "НГ"

06:36 07.12.2018

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

6.12.2018



В пятницу Организация стран – экспортеров нефти и государства вне картеля (ОПЕК+) должна окончательно решить, каким будет сокращение нефтедобычи в 2019 году. Некоторые представители ОПЕК жалуются на сопротивление России. Министр энергетики Александр Новак курсирует между Веной и Санкт-Петербургом – как полагают СМИ, чтобы экстренно посовещаться с Владимиром Путиным. Эксперты рассуждают о недовольстве Москвы по поводу рекордного роста добычи в США.



Трехдневный саммит ОПЕК+, проходящий с 5 по 7 декабря в Вене, обрастает противоречивыми слухами. В пятницу ожидается принятие всеми участниками сделки ОПЕК+ окончательного решения об объемах сокращения нефтедобычи в 2019 году.



Участники ОПЕК пришли к предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на одного из делегатов. Сделку могут продлить на период до конца июня 2019 года. Представители ОПЕК сообщали, что один из наиболее вероятных вариантов – сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки от уровня сентября-октября 2018-го. В этом случае доля России в общем сокращении может составить 150 тыс. барр. в сутки. При этом избыток нефти на мировом рынке оценивается в 1,3 млн барр. в сутки, передает Reuters. И чтобы достичь такого сокращения, доля России должна составить тогда около 250 тыс. барр. в сутки.



Правда, также в ОПЕК указывали, что еще один обсуждаемый вариант – полный отказ от сделки. И это признавал в том числе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Кроме того, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане ранее заявил, что Тегеран не намерен сокращать добычу нефти до тех пор, пока не будут сняты санкции США.



Внутри ОПЕК нет стопроцентной уверенности в заинтересованности России существенно сокращать нефтедобычу. "Мы сталкиваемся с жестким сопротивлением со стороны России в вопросах обширного сокращения нефтедобычи", – признается один из участников встречи ОПЕК, передает Bloomberg.



В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал в четверг, что России сокращать добычу зимой намного сложнее, чем другим участникам сделки ОПЕК+. "У нас всегда зимой особый климатический период. Раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать, чем другим странам, исходя из наших климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи. Это не новости и не утечки. Даже два года назад мы доходили до целевых уровней в течение определенного времени", – пояснил Новак.



Между тем, по словам министра нефти Омана Мохаммеда аль-Румхи, в ОПЕК+ с пониманием относятся к тому, что у России есть сложности с резким сокращением добычи зимой.



Халид аль-Фалих при этом говорил, что, с одной стороны, президент Владимир Путин ранее четко высказал свою позицию по поводу готовности РФ сокращать добычу. С другой стороны, ключевые вопросы – "когда?" и "на сколько?". "У них (у России. – "НГ") несколько вариантов, очень сложная формула", – пояснял Халид аль-Фалих и уточнял, что переговоры с Россией пройдут в пятницу.



Особое внимание внешних наблюдателей привлек вояж Александра Новака из Вены в Санкт-Петербург. Как пишет Bloomberg, Новак вылетел на встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить долю России в общем сокращении нефтедобычи. При этом 7 декабря Новак должен вернуться в Вену на совещание профильных министров ОПЕК+. Новак в четверг не стал комментировать журналистам, будет ли он обсуждать с Путиным эту сделку.



Опрошенные "НГ" эксперты считают, что вопреки противодействию президента США Дональда Трампа вероятность срыва сделки небольшая. "Рынку нужны ориентиры. Иначе зачем такие встречи, если только нет намерения обвалить цены на нефть", – говорит аналитик компании "БКС Брокер" Альберт Короев. "Поскольку рынок ожидает конкретных решений, соглашение без деталей об объемах сокращения добычи может быть воспринято крайне негативно. Оно может не только привести к обвалу нефтяных котировок, но и поставить под удар существование самой организации", – поясняет аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.



Как только появились малейшие сомнения в осуществимости сделки, рынок тут же отреагировал резкими колебаниями котировок. В первой половине дня в четверг стоимость нефти марок Brent и WTI падала сразу на 5%. Затем котировки пытались частично отыграть падение.



Однако эксперты считают, что у России действительно все больше поводов для сомнений в необходимости существенного сокращения добычи. "Потому что, находясь в соглашении, Россия не может наращивать добычу и теряет пальму первенства, отдает ее США. Также страна ограничивает развитие нефтегазовых компаний и отчасти их прибыль", – поясняет замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.



Ранее Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщало, что в августе 2018-го Штаты нарастили добычу нефти до рекордных 11,3 млн барр. в сутки. США стали крупнейшим нефтяным производителем в мире. Ведь Россия, по сообщению EIA, добывала в августе 11,2 млн барр. в сутки.



Правда, Bloomberg уточняло, что затем РФ вышла на рекордный уровень добычи – почти 11,4 млн барр. в сутки. Но в любом случае Штаты действительно все настойчивее вытесняют Россию с нефтяного пьедестала.



По словам Анны Кокоревой, "сейчас России нужно решить, что даст больший эффект: дополнительный доход от роста цен в случае участия в сделке или отказ от участия и наращивание добычи при низких ценах".



Как сообщили "НГ" в пресс-службе Минэнерго РФ, "формат взаимодействия стран ОПЕК и не-ОПЕК после 2018 года будет определен по итогам пятой министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, которая состоится 7 декабря в Вене".