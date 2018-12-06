ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"

06:39 07.12.2018

Исход сделки по ограничению добычи нефти, которая, казалось, была принципиально согласована 5 декабря, теперь неясен. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам многочасовых переговоров в Вене выразил неуверенность в достижении компромисса, сославшись на то, что ему неизвестна позиция России. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 6 декабря в переговорах участия вообще не принимал, улетев в Санкт-Петербург. Ситуация так или иначе разрешится 7 декабря, когда представители стран ОПЕК+ вновь соберутся в Вене. В случае провала договоренностей эксперты ожидают значительного снижения цен на нефть.



Представители стран ОПЕК, собравшиеся в Вене 6 декабря на традиционный саммит, после нескольких часов переговоров так и не пришли к соглашению по поводу нового пакта о сокращении добычи нефти. Накануне в ходе консультаций с представителями стран, не входящих в ОПЕК, было решено сократить добычу в первом полугодии 2019 года, взяв за базу уровень добычи октября 2018 года. Однако как общий объем сокращения, так и квоты для каждой страны не были определены.



Вопреки ожиданиям, не произошло этого и 6 декабря. Более того, по итогам встречи министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих вообще выразил неуверенность в возможности достижении компромисса между участниками сделки ОПЕК+, сославшись на то, что не знает позицию России. Министр энергетики России Александр Новак, который участвовал в консультациях 5 декабря, 6 декабря улетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там министр мог обсудить вопрос квот с президентом РФ Владимиром Путиным.



Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих

Фото: Ronald Zak, AP



Официальная позиция России относительно того, насколько она готова сократить добычу, не объявлялась. По данным Bloomberg, Россия не готова сократить добычу более чем на 150 тыс. баррелей в сутки.



По данным "Ъ", страна хочет выйти на этот уровень сокращения постепенно к началу весны из-за технологических сложностей прекращения работы скважин зимой. Между тем лидер ОПЕК Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия разделила с членами картеля бремя сокращения. Халид аль-Фалих заявил в четверг, что сокращение производства может составить 0,5–1,5 млн баррелей в сутки. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия готова к любому развитию событий, в том числе к срыву сделки. "Если не все хотят присоединиться и внести равный вклад, мы подождем, пока они будут готовы",- сказал он. Позднее в четверг господин аль-Фалих выразил надежду на встречу с господином Новаком вечером в тот же день, но тот намерен прибыть в Вену только утром 7 декабря.



Участники ОПЕК+ одобрили новое снижение добычи

Участники ОПЕК+ одобрили новое снижение добычи

Помимо неопределенности вокруг позиции России, существуют также споры о распределении квот внутри ОПЕК. Так, Ливия, Венесуэла и Иран требуют освободить их от квот, тогда как Нигерия готова только на минимальное сокращение добычи. При этом если добыча в Иране снижается из-за санкций США, а в Венесуэле из-за экономического кризиса, то Ливия наращивает ее. На этом фоне цены на нефть сразу после официальных заявлений о неясном исходе переговоров отреагировали снижением почти на 4%, до $59 за баррель Brent.



Андрей Полищук из Райффайзенбанка считает, что в случае отсутствия договоренностей о сокращении добычи цены на нефть в моменте могут снизиться на 5–10% в течение нескольких недель. Судя по сегодняшнему снижению цен на нефть, оказалось, что рынок ждал гораздо более серьезного ограничения производства, несмотря на заявленный ранее уровень в 1 млн баррелей в сутки в целом по ОПЕК+, отмечает эксперт. По его мнению, участники сделки все же найдут компромисс, договорившись о сокращении добычи в 1 млн баррелей в сутки, что при росте спроса поможет удержать цены на нефть на текущем уровне, даже несмотря на рост производства сланцевой нефти в США. На фоне лихорадочных попыток ОПЕК сбалансировать рынок Минэнерго США в четверг опубликовало статистику, согласно которой на прошлой неделе страна, еще недавно крупнейший в мире импортер нефти, впервые с 1949 года стала нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов.



Дмитрий Козлов

Газета "Коммерсантъ" №226 от 07.12.2018, стр. 1