 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.12.2018
08:35  Японская фигуристка Рика Кихира поставила мировой рекорд в фигурном катании
07:22  Пять причин казахам переименовать Павлодар
07:19  Казахстанский фильм "Айбек" депутаты осудили за гей-пропаганду
07:16  "Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей
07:10  Через 20 лет Кыргызстан рискует стать китайской провинцией, – депутат Т.Икрамов
07:07  Япония ускорит узбекский Интернет
07:05  Где осела семья покойного Туркменбаши? - Der Tagesspiegel
07:01  Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях? - Джан Мехмет
06:55  США взялись за грязных российско-СНГовских олигархов. Пришли за Блаватником, - New York Times
06:43  Ругательные посиделки в библиотеке Ельцина, - репортаж А.Колесникова с саммита СНГ
06:39  ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"
06:36  У РФ все больше поводов разлюбить ОПЕК+. Лидерство США по нефтедобыче, похоже, бьет по амбициям Москвы, - "НГ"
06:34  Сауд-принца Мухаммеда назвали преступником официально. Резолюцией Конгресса США, - И.Субботин
02:25  В Астане презентовали газету на латинице "Til-Qazyna"
00:13  Посольство КНР после двухгодичного перерыва возобновило выдачу туристических индивидуальных виз кыргызам
Четверг, 06.12.2018
21:40  Американцы открыли второй фронт против Китая
21:15  Зять президента Грузии Гогочури задержан в Тбилиси за незаконное хранение оружия
21:09  КырТалантКадры. Шофер и матерый бакиевец стал... директором по развитию ОАО "ТНК "Дастан"
21:03  Федя Конюхов угреб на лодке в очередную кругосветку
20:07  Питерский саммит ЕАЭС начался со скандальчика. Ну Путина повышает голос даже Лукашенко
19:52  ОПЕК+ вычитает миллион. Участники сделки одобрили новое снижение добычи
19:03  Казахстанские акимы: "тихони" и "шоумены", - А.Омирбек
18:58  Пентагон крепко озаботился военной реформой в... Узбекистане
18:30  Майдан на выезде. Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
18:27  Washington Post: Россия вернулась на Ближний Восток
18:25  Президент Жээнбеков летит в Москву. Открывать памятник Чингизу Айтматову
18:24  ОПЕК и Россия договорились под давлением США. Точные параметры соглашения пока не установлены
17:42  Гендиректором "Тенгизшевройла" назначена Имер Боннер
14:49  Баходиржон Онорбоев стал ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
14:01  Экономика Казахстана: крутое пике, - "Караван"
13:59  Обратная сторона "уята": как браки казахстанок с иностранцами спасали экономику страны
13:56  Девушка в национальных украшениях на голом теле разозлила казахстанцев (фото)
13:54  "Дают по миллиону в месяц": алматинка рассказала, как стала содержанкой
13:53  Китай сочетает миллионные капиталы и веру в коммунизм
13:50  Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити
13:44  "История должна писаться честно", - Алуа Байкадамова (внучка генерала И.Панфилова)
13:41  "Кремлевские сидельцы" все больше напоминает "коллективного Януковича", - М.Делягин
10:51  Кыргызская власть нуждается в... сомнительных кадрах, - Багыт.kg
10:38  "Узтрансгаз" возглавил Баходир Эшмуратов
10:32  Просил 520 тысяч долларов за... Замминтранс Киргизии Калилов задержан с взяткой
10:26  Министр финансов Киргизии Касымалиев сам ушел в отставку
10:20  "Сузакские кыргызки выходят замуж в возрасте 15-17 лет. Почему министерство не принимает меры?"
10:12  Деньги "Роснано" растворились в нанопрепаратах. Счубайсить все!
10:08  Окрошка из макрошки. Правительство Франции запоздало с уступками "Жилетам", - "Къ"
09:43  Переговорные страдания. К Афганистану заходят с североатлантической стороны
09:39  В Канаде арестована финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу
08:38  Пекин играет на нервах Токио. КНР ищет газ в спорных водах Восточно-Китайского моря, - "НГ"
08:35  Ташкент уличил Киев в нечестной игре и предупредил "партнера" о торговой войне, - В.Панфилова
08:32  Белый дом готовится нанести удар по ОДКБ, - А.Шарковский
08:24  У берегов Японии столкнулись и пропали два самолета ВВС США - F/A-18 и КС-130
00:06  Пенсионная реформа расщепила ядро Путина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"
06:39 07.12.2018

Исход сделки по ограничению добычи нефти, которая, казалось, была принципиально согласована 5 декабря, теперь неясен. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам многочасовых переговоров в Вене выразил неуверенность в достижении компромисса, сославшись на то, что ему неизвестна позиция России. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 6 декабря в переговорах участия вообще не принимал, улетев в Санкт-Петербург. Ситуация так или иначе разрешится 7 декабря, когда представители стран ОПЕК+ вновь соберутся в Вене. В случае провала договоренностей эксперты ожидают значительного снижения цен на нефть.

Представители стран ОПЕК, собравшиеся в Вене 6 декабря на традиционный саммит, после нескольких часов переговоров так и не пришли к соглашению по поводу нового пакта о сокращении добычи нефти. Накануне в ходе консультаций с представителями стран, не входящих в ОПЕК, было решено сократить добычу в первом полугодии 2019 года, взяв за базу уровень добычи октября 2018 года. Однако как общий объем сокращения, так и квоты для каждой страны не были определены.

Вопреки ожиданиям, не произошло этого и 6 декабря. Более того, по итогам встречи министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих вообще выразил неуверенность в возможности достижении компромисса между участниками сделки ОПЕК+, сославшись на то, что не знает позицию России. Министр энергетики России Александр Новак, который участвовал в консультациях 5 декабря, 6 декабря улетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Там министр мог обсудить вопрос квот с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих
Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих
Фото: Ronald Zak, AP

Официальная позиция России относительно того, насколько она готова сократить добычу, не объявлялась. По данным Bloomberg, Россия не готова сократить добычу более чем на 150 тыс. баррелей в сутки.

По данным "Ъ", страна хочет выйти на этот уровень сокращения постепенно к началу весны из-за технологических сложностей прекращения работы скважин зимой. Между тем лидер ОПЕК Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия разделила с членами картеля бремя сокращения. Халид аль-Фалих заявил в четверг, что сокращение производства может составить 0,5–1,5 млн баррелей в сутки. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия готова к любому развитию событий, в том числе к срыву сделки. "Если не все хотят присоединиться и внести равный вклад, мы подождем, пока они будут готовы",- сказал он. Позднее в четверг господин аль-Фалих выразил надежду на встречу с господином Новаком вечером в тот же день, но тот намерен прибыть в Вену только утром 7 декабря.

Участники ОПЕК+ одобрили новое снижение добычи
Участники ОПЕК+ одобрили новое снижение добычи
Помимо неопределенности вокруг позиции России, существуют также споры о распределении квот внутри ОПЕК. Так, Ливия, Венесуэла и Иран требуют освободить их от квот, тогда как Нигерия готова только на минимальное сокращение добычи. При этом если добыча в Иране снижается из-за санкций США, а в Венесуэле из-за экономического кризиса, то Ливия наращивает ее. На этом фоне цены на нефть сразу после официальных заявлений о неясном исходе переговоров отреагировали снижением почти на 4%, до $59 за баррель Brent.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка считает, что в случае отсутствия договоренностей о сокращении добычи цены на нефть в моменте могут снизиться на 5–10% в течение нескольких недель. Судя по сегодняшнему снижению цен на нефть, оказалось, что рынок ждал гораздо более серьезного ограничения производства, несмотря на заявленный ранее уровень в 1 млн баррелей в сутки в целом по ОПЕК+, отмечает эксперт. По его мнению, участники сделки все же найдут компромисс, договорившись о сокращении добычи в 1 млн баррелей в сутки, что при росте спроса поможет удержать цены на нефть на текущем уровне, даже несмотря на рост производства сланцевой нефти в США. На фоне лихорадочных попыток ОПЕК сбалансировать рынок Минэнерго США в четверг опубликовало статистику, согласно которой на прошлой неделе страна, еще недавно крупнейший в мире импортер нефти, впервые с 1949 года стала нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов.

Дмитрий Козлов
Газета "Коммерсантъ" №226 от 07.12.2018, стр. 1

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544153940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон "О кинематографии"
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переходу на латиницу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №801
- Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу
- "Народные коммунисты" рассмотрели поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- О двусторонней встрече К.Кожамжарова с Федеральным прокурором Эмиратов
- Реорганизация АО "Фонд проблемных кредитов"
- В честь профессионального праздника
- Уполномоченный по правам человека в РК обратился в адрес Председателя Верховного Суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  