Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях? - Джан Мехмет

07:01 07.12.2018 В холодный день ежи сталкиваются с серьезной дилеммой. Если они будут держаться порознь, то погибнут от холода. А если будут пытаться согреть друг друга, то исколют своих собратьев иглами. Непростая задача - найти оптимальное расстояние, чтобы было тепло и не больно. Неожиданную метафору использует Джан Мехмет, описывая стремительно меняющиеся балансы российско-турецких отношений.



Исход войны, в которую вы вступаете, применяемая вами политика определяет как минимум не меньше, чем ваша сила. США, с одной стороны, хотят видеть своих союзников сильными, с другой - при необходимости используют силу, чтобы оказать давление на них, но США не слишком спешат в этом вопросе.



У Америки, конечно, есть свой идеал. Но если поддержание этого идеала наносит вред американским сиюминутным интересам, тогда на него закрывают глаза. Это часть их лицемерия, которое применяется в случае необходимости.



Американская политика строится на основе правила "в достижении победы нет места морали". Это в то же время западное понимание политики и торговли, которое дошло до наших дней из Древней Греции.



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Эксперт по России, журналист Дженк Башламыш (Cenk Başlamış), выражая свою точку зрения о том, что в отношениях с Турцией Россия строит тактическое сотрудничество, а не стратегическое партнерство, отмечает: "России нужна такая Турция, которая не была бы частью Запада и при этом не была бы полностью в орбите России. Турция, по мнению России, должна находиться на таком расстоянии, чтобы при необходимости ее можно было каким-нибудь образом контролировать".



Эта политика в целом напоминает концепцию "политики ежей". Рассмотрим, что это значит.



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В последние годы отношения Турции и России развиваются с большой скоростью и напряжением. 24 ноября 2015 года на границе с Сирией турецкие Ф-16 (F-16) сбили российский военный самолет Су-24, и этот инцидент повлек за собой серьезный кризис в отношениях двух стран. Закрытие каналов экономического сотрудничества после введенного Россией эмбарго не только причинило Турции убытки в размере миллиардов долларов, но и в то же время привело к тому, что Турция фактически утратила (как прямо, так и косвенно) контроль над Сирией, которая является одним из ее приоритетов во внешней политике.



Позиция, которая поставила отношения на грань разрыва и даже горячего конфликта, стала меняться со второй половины 2016 года. Бинали Йылдырым (Binali Yıldırım), сменивший Ахмета Давутоглу (Ahmet Davutoğlu) на посту премьер-министра, говорил: "Мы будем развивать такой подход во внешней политике, который будет способствовать росту числа дружественных соседей и уменьшению числа врагов". Начиная с этого момента представители Партии справедливости и развития Турции стали называть уничтожение самолета операцией по подрыву отношений двух государств с исторически сильной связью друг с другом.



Быстрая нормализация



Так, не прошло и года после инцидента, связанного с уничтожением самолета, как 27 июня 2016 года российские власти заявили, что президент Тайип Эрдоган направил России письмо, в котором "принес извинения семье убитого в результате уничтожения российского самолета пилота и выразил намерение сделать все возможное для урегулирования российско-турецких отношений". Издание "Москоу таймс" (Moscow Times) назвало это ситуацию "началом прекрасной дружбы".



Отношения стали налаживаться, а после попытки госпереворота 15 июля 2016 года в Турции набрали значительную скорость. Свой первый зарубежный визит после попытки путча президент Эрдоган совершил в Россию. 9 августа 2016 года Эрдоган и Путин встретились в Санкт-Петербурге. Западная пресса комментировала эту встречу как попытку двух изолируемых Западом лидеров получить поддержку друг друга…



Если подключится Иран



А важнейшим событием последних месяцев 2016 года в отношениях между двумя странами было приглашение третьей стороны в это двустороннее взаимодействие. 20 декабря 2016 года Турция и Иран, которые обладали кардинально разными интересами и позициями как в Сирии, так и в целом на Ближнем Востоке, при посредничестве России встретились по случаю трехсторонних контактов в Москве. Это событие произошло сразу после еще одного невероятного происшествия, что никак не могло быть случайностью. За день до этой встречи, 19 декабря 2016 года в Анкаре сотрудником полиции был убит российский посол Андрей Карлов.



В тени этого убийства (и вопреки ему) три страны встретились в Москве и подписали документ, который был назван "Московской декларацией". Этой декларацией стороны засвидетельствовали свое уважение к "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики как полиэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства". Российские газеты преподносили переговоры в Москве как радикальную смену парадигмы на Ближнем Востоке. По мнению России, треугольник Россия - Турция - Иран, наконец, занял место США, которые считались незаменимой силой на Ближнем Востоке. Пожалуй, именно это и было основной целью Москвы на этих переговорах…



Серия контактов



После астанинских переговоров контакты между лидерами продолжались полным ходом. 10 марта 2017 года президент Эрдоган и президент России Владимир Путин снова встретились лицом к лицу. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров два лидера отметили, что обсудили использование национальных валют в торговле между двумя странами, и объявили о создании турецко-российского совместного инвестиционного фонда. Здесь же заметим, что аналогичное решение, которое берет на прицел гегемонию доллара в торговле, было также подписано между Ираном и Россией.



В то же время контакты 10 марта стали встречей, когда на повестке дня возникли проблемы, которые две страны пытались прятать под ковер, и на поверхность стали всплывать некоторые сферы разногласий между двумя странами. На совместной пресс-конференции у Эрдогана и Путина были в приоритете разные повестки дня; Россия продолжала оказывать поддержку деятельности Партии "Демократический союз" (PYD) как в Москве, так и в Сирии; по вопросу рабочих виз и безвизового режима прогресса не было; санкции, введенные в отношении продовольственной продукции из Турции, не были отменены. Это были некоторые из проблем, возникших на повестке дня этих переговоров и продолжавших создавать напряжение между двумя странами…



Напряженные отношения



Хотя за столом переговоров региональные цели России и Турции иногда согласуются, на поле боя они по большей части сталкиваются. К проблемам в Сирии следует добавить оккупацию Крыма, возвращение российского флота в Черное и Средиземное моря, окружение Россией Турции сильными в количественном и качественном отношении военно-воздушными силами и ракетными системами, способность России использовать ядерные вооружения в проблемах, которые могут возникнуть на конвенциональном уровне, и наряду со всем прочим энергетическую зависимость Турции от России. Более того, ни проблему рабочих виз, ни проблему безвиза до сих пор не удалось урегулировать. Сохраняются и некоторые ограничения России в отношении продовольственной продукции…



Дилемма ежей



Несмотря на всю напряженность и противоречия в определении своих национальных интересов, Турция и Россия настойчиво пытаются поддерживать свои отношения на планке сотрудничества. Думаю, что пониманию характера отношений между двумя этими игроками поспособствует превосходная метафора немецкого философа Артура Шопенгауэра о "дилемме ежей".



С точки зрения Шопенгауэра, ежи-одиночки, которые соберутся вместе в очень холодный зимний день, столкнутся с серьезной дилеммой: или они будут держаться порознь и погибнут от холода, или в попытке согреться они исколют своих собратьев иглами и причинят друг другу боль. Сначала ежи, спасаясь от холода, стараются приблизиться друг к другу, а сблизившись, начинают чувствовать уколы игл друг друга и опять расходятся. Так, скучиваясь и разбредаясь еще много раз, ежи, наконец, придут к тому, что лучший способ защитить себя от холода и уколов игл - находиться на оптимальном расстоянии друг от друга, не слишком далеко и не слишком близко. Но и узнать это "идеальное" расстояние, и сохранить его непросто.



То, что сближение и отдаление в отношениях Турции и России идет вровень с динамикой отношений двух стран с Западом не только сегодня, но и на протяжении всей истории, является следствием точно такой же дилеммы.



В то время как эскалация напряженности в отношениях двух стран с Западом в одно и то же время повышает необходимость их сближения и сотрудничества, то, что две страны обладают похожими амбициями и сталкивающимися национальными интересами в одном регионе, множит проблемы. Но ни возможности этих двух стран, ни их отношения с западным союзом, вне всякого сомнения, не являются равновеликими. Более того, ни внутренняя, ни внешняя политика не состоит только из национальных интересов и политических макроцелей. Поэтому, возможно, выгодные связи, установленные между экономическими, политическими и военными элитами России и Турции, являются важнейшей мотивацией, обеспечивающей продолжение этого колючего взаимодействия двух стран, несмотря ни на какие столкновения национальных интересов…



Milliyet (Турция): Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях?



Джан Мехмет (Can Mehmet)

Оригинал публикации: Türkler ve Ruslar İlişkilerinde Kirpi Siyaseti mi YürütmektedirОпубли

2.12.18 Источник - ИноСМИ

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