Где осела семья покойного Туркменбаши? - Der Tagesspiegel

07:05 07.12.2018

ГДЕ ОСЕЛА СЕМЬЯ ПОКОЙНОГО ТУРКМЕНБАШИ

О том, как поживает семья покойного президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, рассказала германская газета Der Tagesspiegel.



Оказалось, что Муза Ниязова, вдова "туркменского деспота", умершего в 2006 году, их дочь Ирина и внучка Екатерина стали совладельцами группы девелоперских компаний Trockland Group. Сами они проживают в Лондоне.



Дорогу в Европу проложил всему семейству Владимир Соколов, зять Турменбаши. В 2014 году он ушел с поста вице-президента российского банка ВТБ Капитал и стал вице-президентом Trockland Group.



Компания уже построила "Paragon Appartements" на Данцингер Штрассе в берлинском районе Панков. В ближайшее время Trockland Group планирует возвести два больших комплекса с квартирами, отелем Hard Rock и музеем в Checkpoint Charlie , самом дорогом районе столицы Германии.



Проблемы Туркмении, на которой и были сделаны деньги, похоже, давно никого не волнуют из семьи Ниязовых и Соколовых.