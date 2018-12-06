 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.12.2018
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07:22  Пять причин казахам переименовать Павлодар
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07:16  "Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей
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07:07  Япония ускорит узбекский Интернет
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06:43  Ругательные посиделки в библиотеке Ельцина, - репортаж А.Колесникова с саммита СНГ
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06:34  Сауд-принца Мухаммеда назвали преступником официально. Резолюцией Конгресса США, - И.Субботин
02:25  В Астане презентовали газету на латинице "Til-Qazyna"
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Четверг, 06.12.2018
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21:03  Федя Конюхов угреб на лодке в очередную кругосветку
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19:52  ОПЕК+ вычитает миллион. Участники сделки одобрили новое снижение добычи
19:03  Казахстанские акимы: "тихони" и "шоумены", - А.Омирбек
18:58  Пентагон крепко озаботился военной реформой в... Узбекистане
18:30  Майдан на выезде. Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
18:27  Washington Post: Россия вернулась на Ближний Восток
18:25  Президент Жээнбеков летит в Москву. Открывать памятник Чингизу Айтматову
18:24  ОПЕК и Россия договорились под давлением США. Точные параметры соглашения пока не установлены
17:42  Гендиректором "Тенгизшевройла" назначена Имер Боннер
14:49  Баходиржон Онорбоев стал ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
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    Узбекистан   | 
Япония ускорит узбекский Интернет
07:07 07.12.2018

ЯПОНИЯ УСКОРИТ УЗБЕКСКИЙ ИНТЕРНЕТ
Японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation выделила Узбекистану кредит в 100 миллионов долларов на развитие интернета, сообщает ЦБ.
Средства направят на развитие магистральных сетей телекоммуникаций и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Узбекистане, а также модернизацию центров коммутации.

Основным подрядчиком выступает японская Toyota Tsusho Corporation, проработаны вопросы финансирования поставок оборудования и технологий из Японии, уточняет регулятор.

Источник - vesti.uz
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