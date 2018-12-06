Япония ускорит узбекский Интернет

07:07 07.12.2018

ЯПОНИЯ УСКОРИТ УЗБЕКСКИЙ ИНТЕРНЕТ

Японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation выделила Узбекистану кредит в 100 миллионов долларов на развитие интернета, сообщает ЦБ.

Средства направят на развитие магистральных сетей телекоммуникаций и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Узбекистане, а также модернизацию центров коммутации.



Основным подрядчиком выступает японская Toyota Tsusho Corporation, проработаны вопросы финансирования поставок оборудования и технологий из Японии, уточняет регулятор.