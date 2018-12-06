Через 20 лет Кыргызстан рискует стать китайской провинцией, – депутат Т.Икрамов

07:10 07.12.2018

Через 20 лет Кыргызстан в результате китайской интервенции рискует стать китайской провинцией. Об этом сказал депутат от парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов во время заседания Жогорку Кенеша в четверг.



"Иностранцы, в частности, граждане Китая, которые переезжают к нам, женятся на наших девушках, получают наше гражданство, создают конкуренцию нашим торговцам, вытесняют их на крупных рынках - к Дордой, Кара-Суу. Госслужба миграции и ГРС бесконтрольно выдает им кыргызские паспорта. Если так дальше будет продолжаться, это несет угрозу национальной безопасности, и через 20 лет мы можем стать провинцией Китая", - сказал депутат.



По словам депутата, нужно пересмотреть порядок выдачи гражданства иностранцам.



"Прошу в течение 45 дней предоставить информацию, сколько иностранцев за последние пять лет получили гражданство КР. И если они не принесли пользу стране, нужно лишать их гражданства", - добавил Т. Икрамов.



Мунара Боромбаева.