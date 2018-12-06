"Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей

07:16 07.12.2018

В Афганистане назначен новый старший гражданский представитель НАТО



Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объявил о назначении новым старшим гражданским представителем НАТО в ИРА британского посла Николаса Кея, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Кей с августа 2017 года занимает должность посла Великобритании в Кабуле. Он сменит на этом посту гражданина ФРГ Корнелиуса Циммермана.

Комментируя грядущую смену старшего гражданского представителя в ходе министерской встречи НАТО, Столтенберг высоко оценил опыт работы Кея в Афганистане и знание текущей ситуации в стране, а также пожелал дипломату успехов на новом посту.

В то же время глава альянса поблагодарил Циммермана за службу, высоко оценив его усилия по взаимодействию с афганским правительством и гражданским обществом в рамках миссии НАТО.

Стоит отметить, что еще до назначения на пост посла Николас Кей участвовал в решении вопросов, связанных с Афганистаном. В частности, в 1995 – 1997 годах дипломат возглавлял секцию Пакистана и Афганистана в департаменте по делам Южной Азии британского МИДа, а в 2006 – 2007 занимал пост регионального координатора своей страны по южной провинции Гильменд.

Как сообщает пресс-служба НАТО со ссылкой на официальное заявление генерального секретаря, Николас Кей вступит в новую для себя должность в марте будущего года.