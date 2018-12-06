Казахстанский фильм "Айбек" депутаты осудили за гей-пропаганду

07:19 07.12.2018

Хотя лента и вышла на большие экраны еще в прошлом году, депутаты вспомнили о ней только сейчас, во время обсуждения законопроекта о кинематографии.



Все потому, что короткометражная лента попала в список национального кино, передает телеканал КТК.



Дулат Куставлетов, депутат Сената Парламента РК: - Известные кинокритики, например, Ермек Турсынов, Олег Борецкий говорят: сейчас отечественное кино больно кинопопкорном и искусственной коммерциализацией.



Идет полное оболванивание зрителей. Также отмечается нерегулируемое пропагандирование неприемлемых для казахстанского общества идей. Например, казахстанский фильм о геях "Айбек", также подпадающий под категорию национального кино.



А еще депутат Куставлетов недоволен тем, что казахстанские режиссеры приглашают на главные роли иностранцев и предлагают им высокие гонорары. Наши артисты, тем временем, остаются в стороне. Речь идет о ленте "Кочевники", где главную роль сыграл голливудский актер Марк Дакаскос. Все эти нюансы никак не отражены в законопроекте, который сегодня одобрили сенаторы. Вместо этого депутаты, наконец, приняли норму, по которой правообладатели обязаны переводить или дублировать фильмы на казахский либо использовать субтитры. Последний вариант поддерживает большинство производителей фильмов, так как это значительно снизит их затраты.