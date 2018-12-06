Пять причин казахам переименовать Павлодар

07:22 07.12.2018

Журналист Марат Токашбаев назвал основания, почему название города Павлодара следует поменять, пишет Qazaquni.kz.



"Во-первых, нынешнее название города было присвоено ему в 1861 году во времена колонизации царской Россией, в честь младшего сына Александра ІІ - Павла. Во-вторых, даже в самой России уже не называют города в честь царских особ. В-третьих, такая политика имеет большое значение для независимого Казахстана. В-четвертых, что касается конкретно Павла - сына Александра ІІ, он не занимал важных постов в свое время. Был далек от политики, любил женщин, не был замечен в геройстве, имея большие возможности, никак не помогал городу, названному в его честь, даже не был ни разу в Павлодаре. В 1902 году он вступил в брак с бывшей женой гвардии полковника Эриха фон Пистолькорста, за что был лишен царских привилегий и права на трон. И сейчас не то что в Казахстане, даже в России сложно представить, что в честь недостойного отпрыска царской семьи назывался бы город.



В-пятых, казахский народ, казахская государственность не несут ответственности за смерть Павла Александровича ни по закону, ни по моральным соображениям. Он убит в 1919 году в крепости Петропавловск русскими солдатами. У нас нет обязательств и обещаний, что мы никогда не изменим название города.



Поэтому в ближайшее время маслихаты Павлодарской области и города должны принять решение о переименовании города", - считает он.