Уроженца Кыргызстана Ильзата Ахметова признали лучшим молодым футболистом в России

14:20 07.12.2018

Уроженца Кыргызстана в России признали лучшим молодым футболистом



Уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов стал обладателем премии "Первая пятерка 2019", вручаемой Российской премьер-лигой под эгидой Российского футбольного союза. Об этом сообщил сайт РПЛ.



Полузащитника ЦСКА (Москва) Ильзата Ахметова на первое место поставили 46 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов премьер-лиги, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, представителей различных футбольных организаций и журналистов.



Всего он набрал 202 балла. Вторым по итогам голосования стал другой полузащитник ЦСКА - Иван Обляков (177 баллов). Замкнул тройку сильнейших игрок "Ростова" Дмитрий Скопинцев (111 баллов).



Премию "Первая пятерка" вручают с 2002 года. Претенденты ежегодно отбираются по трем критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года) и количество сыгранных матчей за команду (не менее трети).