Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

15:13 07.12.2018

В июле специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста.



Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян, передает РИА Новости.



"Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован", - сказал Алумян журналистам.

В июле специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.



Защита обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.