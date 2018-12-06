Киев разорвал договор о дружбе с Россией

16:07 07.12.2018 Сделать выборы: почему Киеву важно сейчас разорвать "Большой договор" с Россией

И как это решение отразится на простых гражданах Украины



Николай Подгорный



Украина решила не продлевать так называемый Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной). Такое решение было принято на заседании Верховной рады в четверг, 6 декабря. Несколькими днями ранее президент Украины Петр Порошенко внес в раду соответствующий законопроект. Хотя срок действия этого документа и так истекает в марте 2019 года, Порошенко недвусмысленно попросил депутатов в оперативном режиме устроить настоящее представление с пафосным разрывом отношений. Пропрезидентские политики подачу приняли - уже 5 декабря президента официально поддержал профильный комитет Верховной рады по иностранным делам. Как получилось, что "Большой договор" еще действует и чем чреват для Украины показательный разрыв документа по плану администрации Порошенко, разбирались "Известия".



Договор обо всем



Верховная рада решила не продлевать договор о дружбе с Россией



В неофициальной дипломатии у Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между сторонами, который Киев сейчас намерен показательно разорвать, есть неформальное название: "Большой договор". И это неспроста, ведь проще перечислить, какая именно из составляющих двусторонних отношений не оказалась затронута этим глобальным и достаточно уникальным документом. Итак, договор, в числе прочего, устанавливал:



- Правовые основания пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2017 года;



- В качестве платы за аренду военной базы в Крыму Украина получала ежегодно $100 млн, а также завязанную на срок аренды очень низкую цену на газ;



- Предпосылки к установлению русского языка как официального на Украине - взаимная защита от преследований на национальной почве, языковое равноправие;



- Режим перемещения граждан России и Украины через государственную границу в том числе и по внутренним паспортам обеих стран, сроки пребывания (после 2014 года Украина в одностороннем порядке пересмотрела эту норму). Также для граждан гарантировались равные права (работа, открытие бизнеса);



- Торговые преференции. До 2016 года Украина имела фактически те же возможности для доступа на российский рынок, что и члены Таможенного союза, а затем и ЕАЭС;



- Этим договором стороны признавали государственные границы друг друга, а также их нерушимость;



- Наконец, стороны обязались не вступать во враждебные друг другу союзы.



МИД Украины назвал нецелесообразным договор о дружбе с Россией



Здесь надо отметить, что большим договор является не только для Украины, но и для России. Его подписали еще в 1997 году и со времен распада СССР это был едва ли не самый значимый шаг российской дипломатии. И что самое важное, шаг в сторону восстановления интеграционных связей.



В действие "Большой договор" вступил в 1999 году и его условия предусматривали, что каждые 10 лет его автоматически продляют, в случае если у сторон нет для этого возражений. То есть один раз срок договора уже продлевали, хотя уже в 2008 году при президенте Ющенко все прошло не без эксцессов со стороны Украины. Скажем, тогдашнее руководство МИД Украины пыталось сделать условием продления договора завершение процесса делимитации границы в Керченском проливе, или, если говорить простыми словами, внешнеполитическое ведомство тогда попыталось обменять продление договора на признание пролива украинским. Кроме того, в 2006–2008 годах Украина предприняла попытки оспорить формат присутствия Черноморского флота России к Крыму. В частности, делались попытки взять под контроль Украины ряд гидрографических объектов, контролировать перемещения боевых кораблей (во время конфликта с Грузией в 2008 году) и тому подобное.



Впрочем, возражения существовали и с российской стороны, однако они оставались исключительно в экспертной среде и на официальный уровень не выносились.



Как можно скорее!



Политолог оценил украинский проект о расторжении договора о дружбе с РФ



После евромайдана попытки разорвать "Большой договор" стали практически ежегодным развлечением Верховной рады. Первый раз - уже в 2014 году, вскоре после референдума в Крыму и последовавшего за ним указа о включении Крыма в состав России. В качестве обоснования часто выдвигается тезис о том, что Россия первой и нарушила "Большой договор". Однако не все так однозначно. Как раз со стороны Киева в 2014 году прозвучали угрозы ликвидировать статус русского языка как регионального, в том числе в Крыму, а также "попросить" Черноморский флот РФ из Крыма до конца согласованного срока его пребывания.



С тех пор тема "Большого договора" всплывала регулярно, но почему же он до сих пор действителен? Ответ на этот вопрос еще в 2016 году дал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, хотя "Большой договор" сегодня фактически и не выполняется обеими сторонами, но для Украины его существование - повод подать на Россию в суд за нарушение статьи о признании территориальной целостности.



"Мы берем эту статью и несем в Международный суд. В течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", - пояснял он. Такой иск Украина действительно подала в феврале 2018 года. Правда, непонятно, почему тянули более полутора лет.



В Госдуме оценили риски от разрыва договора о дружбе с Россией



Однако и после этого спекуляции вокруг договора не завершились. В марте этого года на тот же вопрос глава МИД Украины Павел Климкин ответил так: "[нами рассматривается несколько опций] Первая - это приостановление соответствующего договора. Это возможно с помощью Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор или мы можем приостановить ряд статей. Вторая опция - это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращения действия нескольких статей. Мы готовим предложения, анализируем их. Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический - в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработанные предложения президенту".



Дальше логики в действиях киевской власти все меньше. МИД передал президенту свои предложения. В сентябре состоялось заседание Совета по национальной безопасности Украины, на котором обсуждался отказ продлевать действие договора на следующие 10 лет. Постановили не продлевать, и 21 сентября Россия получила об этом от Украины официальную ноту.



Порошенко вручил Генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией



Однако затем прекращение действия договора, которому и так осталось менее пяти месяцев, решили дополнительно и торжественно выдвинуть на первый план и провести через голосование в парламенте. Хотя, как уже говорилось, необходимости в этом нет, достаточно просто отказаться его продлевать. Поэтому Порошенко 3 декабря и внес в Верховную раду соответствующий законопроект, попросив депутатов рассмотреть его как можно скорее.



Предвыборная игра штаба Порошенко



В общем, в этом вопросе нельзя не заметить явных параллелей с введением военного положения. Его избегали вводить во время самых напряженных боев в Донбассе летом 2014 и зимой 2015 годов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несли серьезные потери, попадали в котлы, были вынуждены бросать все, включая даже личное оружие. Однако тогда Порошенко отмечал, что, если объявить военное положение, МВФ не даст Украине денег. Причем он говорил об этом еще буквально в сентябре, называя выступающих с такими предложениями политиков провокаторами. Это не помешало украинскому лидеру объявить военное положение, и МВФ оказался не против этой инициативы (подробнее об этом "Известия" писали здесь). Точно такая же ситуация и с "Большим договором". Украинские власти до последнего отказывались его разрывать, однако решение в итоге приняли и постарались сделать процесс максимально публичным.



МИД предрек восстановление дружбы России и Украины



12 ноября украинское издание "Главком" опубликовало большое интервью с замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко. Но Кононенко не просто партийный функционер. Одни называют его приближенным Порошенко, другие - его правой рукой. Еще в 2016 году на Украине появился локальный политический мем "Я от Кононенко". Шутят, что эта фраза открывает любые двери и помогает решать любые вопросы. В числе прочего, Кононенко заявил, что оценивать участие в предвыборной гонке Порошенко пока еще рано, потому что "…наших [предвыборных] "фишек" вы еще не видели". Напомним, инцидент в Керченском проливе (который "запустил" все эти процессы) произошел 25 ноября, с этого момента скорость принятия популистских решений увеличилась в разы.



Нечто похожее уже было осенью 2014 года. Тогда на парламентских выборах партии тоже соревновались не совсем в рамках предвыборных программ. А тем, кто затащит в список больше "камуфляжников" - "ветеранов" майдана или даже АТО (Антитеррористическая операция - так ранее украинская власть называла боевые действия на юго-востоке страны. Ну и, конечно, тем, какая из партий проявит себя как наиболее радикальное по отношению к России политическое объединение.



Экс-премьер Украины раскритиковал разрыв договора о дружбе с Россией



Тогда это сработало, а градус ненависти в обществе снижался потом несколько лет. И вот теперь выборы ставят на знакомые рельсы. Причем команда Порошенко явно учла весь наработанный по этому вопросу опыт: политики стараются уйти от публичного обсуждения этих вопросов. Буквально на днях лидер президентской гонки Юлия Тимошенко предложила вызвать в парламент Порошенко и силовиков, чтобы провести закрытое заседание - попросить отчитаться о промежуточных итогах военного положения, насколько оно вообще обосновано. И сразу получила от спикера рады Андрея Парубия ответ: "Я встречался со многими мировыми лидерами и подробно мониторю информационное пространство. Об искусственности введения военного положения я слышал только от одного международного деятеля - его зовут Владимир, а фамилия - Путин. (…) Я не думаю, что этот тезис украинского парламента. Если он - не продажный, а украинский парламент".



Ситуация для конкурентов Порошенко не из простых - поддержать идею президента - значит следовать в его фарватере и играть в его игру, отсутствие же поддержки связано с риском получить клеймо "агента Кремля".



Можно даже упредить украинского президента и попытаться угадать следующие шаги. К примеру, отмену пассажирского сообщения с РФ. Последний раз эта тема всплывала в информпространстве в конце лета и как-то неожиданно заглохла. Хотя уже тогда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хвалился, что уже практически все готово.



"Россия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в формате СНГ"



Постпред России при Содружестве Андрей Грозов - об отношениях с Киевом и роли организации на международной арене



К чему приведет



В агитационном угаре как-то забывается, что Россия до сих пор торговый партнер Украины №1. И не только по товарообороту (это логично из-за импорта Украиной нефтепродуктов и угля), но и по экспорту в Россию. А значит, логично предположить, что экспорт просядет до минимумов, уже достигнутых в 2016 году (всего $3,6 млрд), а то и ниже. И предвыборные "фишки" Порошенко обойдутся украинскому бизнесу в недополученные $2–3 млрд экспортной выручки со стороны российского направления.



Не говоря уж о том, что Россия для Украины на сегодняшний день, несмотря на все заявления из Киева о независимости и "диверсификации", - критически важный поставщик угля (67% импорта) и важный поставщик нефтепродуктов (30–35% импорта). И логичным ответом на предвыборную "пятиминутку ненависти" может стать "пятиминутка энергокризиса". Тем более, официально разорвав в раде "Большой договор", Украина сама подставляется под ответные действия.



При этом Москве даже необязательно пересматривать весь комплекс документов, которые после разрыва договора окажутся под вопросом. Достаточно просто показать, в каком режиме Киев будет жить в случае обострения ситуации. Скажем, 90% дизельного топлива Украина импортирует. На чем будет ездить военная техника и плавать оставшиеся корабли ВМС, если импорт приостановится хотя бы на месяц-два? Да что там техника - встанет весь коммунальный транспорт и рядовые водители (на дизельное топливо приходится порядка 40% рынка топлива). Без российского угля придется не только глушить часть теплоэнергетики (это означает веерные отключения электричества в часы пик, особенно в мегаполисах), но и часть металлургии. То есть экспортная выручка просядет еще сильнее.



Отложенная бомба



На Украине заговорили об опасных последствиях разрыва договора о дружбе с РФ



Последние действия команды президента Украины на российском направлении показывают, что основой предвыборной стратегией Порошенко будет громкий разрыв как можно большего количестве связей между Россией и Украиной. А также попутно он будет клеймить критиков этой стратегии как сторонников Путина. Если оценивать такой ход исключительно с точки зрения эффективности и победы на выборах, то почти наверняка это сработает: украинский избиратель ходит голосовать "против". Как раз этим объясняется высокий стартовый рейтинг Юлии Тимошенко.



То есть задача команды Порошенко состоит не в том, чтобы убедить их голосовать за Порошенко, а в том, чтобы снова показать на внешнего врага и громче других выступить против него. Обратная сторона этой предвыборной программы - как обычно, носит сугубо социально-экономический характер. Громкие выходы из договоров тем и привлекательны для действующей украинской власти, поскольку имеют отложенный эффект. Понятно, что реагировать на инициативы украинской власти Россия не будет сразу - чиновники на федеральном уровне должны еще успеть просчитать возможные последствия разрыва. Но когда это случится - учитывая сферы, которые регулируются "Большим договором", - ответные меры ударят по всей стране. Но к тому времени предвыборный период на Украине уже, вероятнее всего, закончится. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544188020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял Закон "О кинематографии"

- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переходу на латиницу

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №801

- Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу

- "Народные коммунисты" рассмотрели поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

- О двусторонней встрече К.Кожамжарова с Федеральным прокурором Эмиратов

- Реорганизация АО "Фонд проблемных кредитов"

- В честь профессионального праздника

- Уполномоченный по правам человека в РК обратился в адрес Председателя Верховного Суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства

