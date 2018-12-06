Цоб-цобе... Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проводят одновременную операцию "Скотокрад"

17:55 07.12.2018

Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по поимке скотокрадов проводят одновременно Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел РК.



"В настоящее время на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана одновременно проводится ОПМ "Скотокрад". Найдено и возвращено законным владельцам 553 похищенных сельскохозяйственных животных. Раскрыто 76 ранее совершенных преступлений. За их совершение задержано 86 человек и 12 преступных групп", - сообщили в МВД в пятницу.



"В основном скот похищают с пастбищ, где животные длительное время находятся без какого-либо присмотра, а владельцы ограничиваются лишь разовыми визуальными наблюдениями, без подсчета скотопоголовья. Действующим законодательством не предусмотрена ответственность владельцев за их бесконтрольный выпас", - отметили казахстанские полицейские.