СДПКлоуны... Противники и сторонники экс-президента Атамбаева подрались на пресс-конференции (видео)

18:53 07.12.2018

Противники и сторонники экс-президента Атамбаева подрались на пресс-конференции, которую созвали участники движения "СДПК без Атамбаева" в агентстве 24.kg.

Как сообщает 24.kg, участники движения "СДПК без Атамбаева" на пресс-конференции заявили о том, что будут добиваться исключения Алмазбека Атамбаева из рядов партии СДПК.

Как выяснилось, в зале присутствовали сторонники Атамбаева, в частности, герои Апрельской революции, которые возмутились такой постановкой вопроса. Словесная перепалка переросла в драку. Вызванная охрана вывела драчунов из зала.



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