 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российское интервью Жээнбекова. Чего хотел-то?
18:58 07.12.2018

РОССИЙСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА ЖЭЭНБЕКОВА - ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В преддверии саммита ЕАЭС президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью российскому телеканалу "Россия 24". Глава Кыргызстана рассказал об актуальных приоритетах развития страны, отношениях с соседями и своем видении перспектив от членства в Евразийском экономическом союзе.

И все бы хорошо, если бы не два "но". Судя по некоторым заявлениям Жээнбекова, порой кажется, что он живет в каком-то другом Кыргызстане, не в том, в котором живут его рядовые соотечественники. А исходя из остальной риторики – что Жээнбеков всерьез презентует себя как первого президента Кыргызстана, что-то вообще начавшего делать для страны существенного.

Так, к примеру, Сооронбай Жээнбеков говорит о проблеме регионов: "В этом году я издал указ об устойчивом развитии регионов. Я работал губернатором области и знаю о проблемах на местах, работал премьером и знаю о развитии регионов, есть дисбаланс. Мы хотим устранить этот дисбаланс. Мы приняли программу развития регионов, опорными точками развития определены 20 городов. Мы хотим создать там инвестиционный оазис для отечественных предпринимателей и инвесторов, хотим создать равные условия".

Тут стоит напомнить, что 2018 год официально был объявлен "Годом развития регионов", и вот уже год подходит к концу, а ни одной подвижки к развитию тех самых регионов так и не случилось. А совсем даже наоборот, горнодобывающая отрасль испытала такой отток внешних инвесторов, что рабочих мест в регионах стало еще меньше, чем было. Падение экономики ухудшило и без того низкий уровень жизни людей, а осенью из-за халатности Минсельхоза пострадали и региональные сельхозпроизводители, которые не смогли вовремя отправить картофель на экспорт. Кабмин в этом году предъявлял претензии фермерам и по поводу использования питьевой воды для полива, предлагая увеличить тарифы на воду, как говорится, чтобы неповадно было. Хотя проблема отсутствия доступа к поливной и питьевой воде стоит остро до сих пор не по вине людей, живущих в регионах, а из-за систематического ее игнорирования и недофинансирования на уровне госуправления.

Сооронбай Жээнбеков отнюдь не первый президент, решивший, якобы благодаря своему опыту и знанию вопроса, поднимать регионы. Их у нас пытаются поднять постоянно, год за годом, это входит в любую новую программу или стратегию развития. Кабмин Жээнбекова если чем и отличился, так только тем, что за целый год пока никак в этом не преуспел.

Явно лукавит президент, и касаясь вопроса конституционной реформы, когда говорит о том, что годы революций не принесли стране ничего кроме потерь, Кыргызстан долго не мог найти подходящую для себя форму управления, "поэтому в 2010 году был референдум и нас считали страной с парламентско-президентским управлением, а в 2016 году внесли изменения в Конституцию". Конституционная реформа на самом деле не доведена до ума до сих пор, и страна так и не стала по-настоящему парламентско-президентской, в руках главы государства по-прежнему сосредоточены значительные властные рычаги, чем Жээнбеков, как показал первый год его президентства, активно и пользуется.

Оценивая результаты вступления в ЕАЭС, глава Кыргызстана среди прочего упоминает, что именно 2018 год показал конкурентоспособность страны на рынке Евразийского союза: "У нас внешнеторговый оборот со странами Союза составляет 38 процентов.

В 2017 году он вырос на 16% по сравнению с 2016 годом. Экспорт вырос на 27 процентов, а импорт на 14 процентов. У нас всегда было отрицательное сальдо, но 2018 год показал, что мы можем конкурировать". Правда, в конце интервью сам же и проговаривается о том, что не так уж все радужно и прекрасно: "В горных районах нет работы, поэтому у нас миграция в 700 тысяч. Сельхозпродукция не вывозится на экспорт".

Интересно, что как президент, целый год игравший в дружбу с Турцией в лице ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, активно поддерживавший исламизацию в КР и не заключивший ни одного крупного инвестиционного контракта, Жээнбеков вдруг называет Россию главным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана: "Всегда так было, есть и будет", - а после продолжает о необходимости внешних инвестиций для развития КР. Где же реальное подтверждение этих сугубо декларативных намерений? Где совместные проекты с Россией, где те самые инвестиции, которые президент, по его словам, всюду активно ищет для страны? Нет пока ни того, ни другого, опять же за целый год работы.

Откровенной лестью специально для российской аудитории звучат слова Жээнбекова о распространенности в республике русского языка: "Сходите в детсад и поговорите с ребенком на русском и кыргызском. Не найдете ребенка, который не знает русского. Можете найти ребенка, который не знает кыргызского". Когда в действительности русский язык фатально исчезает из регионов, и описанная президентом ситуация может случиться разве что в детских садах Бишкека, да и то не во всех. Правительство никак не занимается поддержкой русского языка, да и государственный кыргызский развивает только на словах, а не на уровне реального финансирования образовательных и научных программ.

И как бы ни похвалялся президент прекрасными дружескими отношениями с ближайшими соседями, а Жээнбеков уверяет, что в этой сфере все обстоит лучше некуда, Казахстан продолжает устраивать экономические демарши, как это было осенью с запретом на ввоз кыргызской мясной продукции. И активно вмешивается во внутреннюю политику Кыргызстана, участвуя в пропагандистской кампании по очернению экс-президента Атамбаева.

Словом, в попытке показаться великолепно дипломатичным на внешнеполитической арене и очень деятельным президентом во внутренних делах госуправления Жээнбеков делает то, что называется "А заслуги-то сильно преувеличены". И если для зрителей "России 24" и может показаться правдоподобным, то для своих собственных сограждан, гораздо лучше осведомленных – определенно нет.

Карина Тен

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544198280
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