Назарбаев уверен, что у "величайшего патриота России" - Путина нет планов по захвату восточных земель Украины

19:07 07.12.2018

По словам Президента, Россия и так самая большая страна в мире.



Президент Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, что переживает за ситуацию в Украине и надеется на восстановление ее былых отношений с Россией. В частности, глава государства пояснил, что у Путина точно нет планов по захвату восточных земель Украины, передает Zakon.kz.



"Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана сказал, что переживает за Украину и желает ей скорейшего разрешения всех проблем.



"Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины, а значит и со всеми нами", - добавил Президент.



Также глава государства рассказал, что поддерживать дружеские отношения с другими лидерами - это очень важно в развитии любого государства. Назарбаев признался, что с Путиным они ведут откровенный диалог.



"Я близко с ним общаюсь, мы часто и откровенно говорим, обсуждаем разные темы, он сейчас очень подготовленный человек, человек, который абсолютно разбирается в мировой политике, взаимоотношениях, и конечно, величайший патриот России. Что касается интересов России, он отстаивает всеми фибрами души. И представить себе Россию сегодняшнюю без него уже невозможно. Мы же помним, какое он получил наследство, когда пришел", - подчеркнул Президент Казахстана.