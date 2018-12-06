 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.12.2018
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Назарбаев уверен, что у "величайшего патриота России" - Путина нет планов по захвату восточных земель Украины
19:07 07.12.2018

По словам Президента, Россия и так самая большая страна в мире.

Президент Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, что переживает за ситуацию в Украине и надеется на восстановление ее былых отношений с Россией. В частности, глава государства пояснил, что у Путина точно нет планов по захвату восточных земель Украины, передает Zakon.kz.

"Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана сказал, что переживает за Украину и желает ей скорейшего разрешения всех проблем.

"Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины, а значит и со всеми нами", - добавил Президент.

Также глава государства рассказал, что поддерживать дружеские отношения с другими лидерами - это очень важно в развитии любого государства. Назарбаев признался, что с Путиным они ведут откровенный диалог.

"Я близко с ним общаюсь, мы часто и откровенно говорим, обсуждаем разные темы, он сейчас очень подготовленный человек, человек, который абсолютно разбирается в мировой политике, взаимоотношениях, и конечно, величайший патриот России. Что касается интересов России, он отстаивает всеми фибрами души. И представить себе Россию сегодняшнюю без него уже невозможно. Мы же помним, какое он получил наследство, когда пришел", - подчеркнул Президент Казахстана.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544198820
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