Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

19:11 07.12.2018

Иран добился для себя исключения из сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+.



Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Интерфакс.



Ранее они сообщили, что из 1,2 млн б/с порядка 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК и 400 тыс. баррелей в сутки для стран не-ОПЕК.



Ранее рассматривался вариант сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.



Иран добился для себя исключения из сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+, передает Bloomberg.



Ранее сообщалось, что Россия и ОПЕК предложили Ирану сократить добычу чисто символически без реального снижения производства нефти для сохранения общей сделки ОПЕК+. Однако Иран отказался пойти на это.



"Иран должен быть освобожден от всех обязательств по ограничению уровней добычи нефти, пока действуют незаконные санкции (США - ИФ)", - настаивал накануне заседания ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.