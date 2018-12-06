Преемницей Ангелы Меркель на посту главы ХДС и потенциальным Герман-канцлером стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

20:17 07.12.2018

Юри Вендик

Би-би-си



Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) - верная сподвижница Ангелы Меркель

Правящая в Германии партия ХДС избрала своим лидером вместо Ангелы Меркель 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Карренбауэр считается протеже самой Меркель, которая намерена, уйдя с поста главы партии, остаться во главе правительства еще почти на три года.



Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила на съезде Христианско-демократического союза в пятницу в Гамбурге 517 голосов из 999, обыграв во втором туре политического оппонента Меркель Фридриха Мерца, за которого проголосовали 482 депутата.



56-летняя Крамп-Карренбауэр была премьер-министром немецкой земли Саарланд, а последний год занимала пост генерального секретаря, то есть главы аппарата ХДС.



Победа АКК - так сокращают ее имя немцы - не сулит больших перемен в немецкой политике, но некоторых изменений все же можно ожидать.



Что будет с Меркель?

Ангела Меркель, объявив в конце октября, после неудач ХДС на выборах в Баварии и Гессене, о намерении покинуть пост главы партии, одновременно заявила, что планирует остаться канцлером до конца парламентского срока - до осени 2021 года.



Крамп-Карренбауэр - выдвиженка самой Меркель, и, по мнению большинства немецких комментаторов, будет лояльна канцлеру, даже возглавив партию.



То есть, прогноз относительно политического курса ХДС и Германии в целом в результате победы Крамп-Карренбауэр хочется ограничить четырьмя словами: "Все останется как есть".



Но такой прогноз может оказаться ошибочным, поскольку в этом случае правительство Меркель, вполне возможно, развалят нынешние союзники по коалиции - социалисты и ХСС. У них, как и у ХДС, падают рейтинги, при этом часть политиков из этих партий считает, что проблему может решить выход из союза с ХДС и снятие с себя ответственности за политику Меркель - прежде всего политику в отношении иммигрантов.



Что АКК думает о России



АКК по ходу предвыборной кампании постаралась избавиться от имиджа "мини-Меркель" и одним из вопросов, по которым она продемонстрировала некоторое расхождение позиций с предшественницей, стала Россия: АКК сказала, что с ней надо пожестче.



Крамп-Карренбауэр выступая в эфире телеканала ARD, сказала, что в связи с обстрелом и захватом Россией трех украинских кораблей с экипажами в Керченском проливе Германия должна занять более жесткую позицию по отношению к Москве и, в частности. пересмотреть отношение к газопроводу "Северный поток-2".



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Правда, этот пересмотр в описании Крамп-Карренбауэр выглядит не слишком радикальным: она предложила подумать об ограниченении объемов природного газа, который Россия будет поставлять по этому трубопроводу.



Кроме того, Крамп-Карренбауэр заявила журналистам, что ЕС и США должны обдумать возможность запрета на заход в европейские порты российским судам, базирующимся в Азовском море.



Что будет с иммиграционной политикой?

Судя по заявлениям АКК, ничего принципиально нового, даже если она в обозримом будущем станет канцлером вместо Меркель - немецкие комментаторы допускают такую возможность.



АКК выступает на эту тему осторожно: говорит, например, что иммиграционную политику нужно чаще и настойчивее разъяснять электорату. Нужно ли менять саму политику, АКК пока не говорила, что заставляет немцев предполагать, что она поддерживает линию Меркель в отношении иммигрантов.