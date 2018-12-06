Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары

00:12 08.12.2018

Узбекистан, на протяжении многих лет известный как одна из самых закрытых стран мира, решил развивать массовый туризм.



Потенциально эта страна – сказка для туриста: многовековая история, памятники архитектуры, вкусная еда и, в конце концов, низкие цены.



С другой стороны, долгие годы страна ассоциировалась с диктатурой Ислама Каримова и нарушением прав человека.



Новое руководство страны утверждает, что борется с правонарушениями, но активисты говорят, что права продолжают нарушаться.



Поедут ли туристы в страну?



Корреспондент Русской службы Бен Тавенер и оператор Маким Ломакин побывали в организованном властями Узбекистана туре по стране и поговорили с посетившими страну туристами.



Яркие цвета, навыки вышивания и ткани ручной работы - у Узбекистана уже есть многие из элементов для развития индустрии моды.



Но после долгих лет монополии Гульнурой Каримовой, дочери бывшего президента Ислама Каримова, сможет ли Узбекистан полноценно развить эту отрасль?



Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер поговорил с двумя динайзерами - Саидой Амир в Ташкенте и Еленой Ладик в Самарканде.



Посмотреть полный репортаж Бена из Узбекистана можно здесь.





