Израиль готовится уничтожить ПВО Сирии?

00:28 08.12.2018 За последние годы было несложно заметить, что каждый раз, когда на Украине отмечается эскалация напряженности, России всегда следует ожидать удара в другом месте.



И он незамедлительно последовал. Как и следовало ожидать, на Ближнем Востоке. Пока все внимание было привлечено к провокации в Керченском проливе и к подготовке саммита G-20, Израиль попытался "попробовать на зуб" новую систему ПВО Сирии, укрепленную ЗРК С-300 после инцидента в Латакии, приведшему к гибели российского самолета и его экипажа.



После двух с половиной месяцев "простоя" израильские самолеты атаковали САР. Не заходя в воздушное пространство Сирии то есть. Не подвергая себя опасности, они совершили ракетные пуски стремясь уничтожить ряд объектов к югу от Дамаска.



Впрочем, как сообщает ливанское издание Al-Akhbar, атака, к счастью, успехом не увенчалась - большая часть ракет была перехвачена сирийской ПВО, остальные не сумели поразить ни одной цели. Не совсем ясно, стало ли это результатом работы РЭБ, или просто эти ракеты не стали сбивать, просчитав их траекторию и убедившись, что они угрозы не несут.



Части некоторых ракет ПВО упали на оккупированные территории - Эль-Кунейтру и Голаны.



Также неизвестно, принимали ли в отражении атаки зенитно-ракетные комплексы С-300. Между прочим, ливанское издание утверждает, что "десятки ракет не были нацелены на конкретные объекты" (если, конечно, такое вообще возможно), а сам удар был призван показать, что Тель-Авив "хотел подчеркнуть, что он не сдерживает свои действия и может продолжать реализацию своих планов на сирийской арене в отношении того, что называет "красными линиями" (присутствие Ирана / передача оружия Ливану), и что, несмотря на непримиримость России и отказ от любых новых договоренностей, он способен действовать так, чтобы это отвечало его интересам в области национальной безопасности".



Напомним, что 18 ноября Нетаньяху гарантировал комитету по иностранным делам и безопасности Кнессета, что ВВС Израиля не имеют никаких ограничений в своих операциях над Сирией.



Впрочем, не отрицая "демонстрационных" и политических задач этой атаки, нельзя исключить того, что атака ВВС Израиля была разведкой боем с целью изучения изменившихся возможностей ПВО САА. И если это так, то считать этот удар "провальным" нет никаких оснований.



В любом случае можно полагать, что эта атака не последняя.



Определенную тревогу внушает экстренная встреча израильского премьера Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Майком Помпео, которая должна была состояться на несколько дней позже, но решено было ее перенести на более ранний срок. Сообщается, что причиной этому стала необходимость главы внешнеполитического присутствовать на похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Однако израильские СМИ высказывают сомнение в истинности этой причины, указывая, что Помпео мог и на похороны успеть, и на встречу, (она все равно была намечена позже), а причины экстренности совсем иные. Тем более что Нетаньяху будут сопровождать глава внешней разведки "Моссад" и секретарь Совета национальной безопасности.



Израиль готовится уничтожить ПВО САР?



Согласно официальной информации, израильский премьер и глава американской дипломатии обсудят развитие событий на Ближнем Востоке. Эксперты полагают, что встреча будет посвящена прежде всего "иранской проблеме". Которая для американцев и израильтян в настоящий момент включает российскую, сирийскую, иракскую, ливанскую и даже отчасти турецкую "проблемы". Поскольку все эти страны тесно взаимодействуют с Тегераном, в том числе и в борьбе с терроризмом в Сирии.



Как сообщает EADaily, военный обозреватель израильского интернет-издания Ynet Рон Бен-Ишай сравнивает срочный отъезд Нетаньяху в Брюссель со встречей бывшего премьера Израиля Эхуда Ольмерта с американским руководством накануне удара по строившемуся тогда, по версии израильской военной разведки, ядерному реактору в Сирии в сентябре 2007 года, давая тем самым понять, что и нынешнего экстренного саммита цели аналогичные.



По мнению Бен-Ишая, задача израильского премьера - получить одобрение и поддержку США предстоящей операции ЦАХАЛ по уничтожению якобы созданных при поддержке Ирана заводов по производству высокоточных ракет на территории Ливана. Для этого Нетаньяху и сопровождающие его официальные лица намерены ознакомить госсекретаря с имеющимися у них данными.



Поспешность может быть связана с тем, что недавно президент Ливана Мишель Аун попросил Москву взять воздушное пространство Ливана под защиту российской системы противовоздушной обороны, развернутой в Сирии. Стремление Бейрута вполне понятно: Ливан неоднократно становился объектом агрессии Израиля, а в воздушном пространстве этой страны самолеты ЦАХАЛ ведут себя как дома, в том числе используя его для ударов по Сирии.



Хотя Владимир Путин пока что не ответил ливанскому коллеге, не было и отказа. Ряд источников указывает, что запрос обсуждается в разных российских ведомствах, причем в Министерстве обороны его склонны поддержать. И с военной точки зрения это совершенно правильно, поскольку в этом случае воздушное пространство Ливана нельзя будет использовать для атак на Сирию.



Многоуровневая система ПВО в Сирии, развертывание которой приближается к завершению, состоит из ЗРК С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1Е", усиленных слоями зенитных батарей средней и малой дальности и передовой сетью радиоэлектронной борьбы. Это сложная конфигурация должна нейтрализовать любые воздушные угрозы, которые ВВС США и Израиля способны создать в небе Сирии.



Взять под этот "зонтик" и Ливан с технической точки зрения несложно, вопрос только за политическим решением. Так что можно предположить, что Нетаньяху, опасаясь, что оно будет принято со дня на день, настоял на немедленной встрече с Помпео.



Однако есть обстоятельства, ставящие под сомнение эту версию. Прежде всего "заводы по производству высокоточных ракет" в действительности - десяток небольших полукустарных мастерских, где собираются блоки для ракет с точной навигацией по GPS.



Даже если эти мастерские удастся уничтожить, оно будет восстановлено в кратчайшие сроки. То есть если российский "зонтик" раскроется над Ливаном, это поспешное уничтожение мастерских не имеет никакого смысла.



А если Кремль решит не брать эту страну под защиту, то ВВС Израиля сможет планомерно и методично утюжить эти ракетные "мини-заводы".



Некоторые израильские эксперты утверждают, что таким образом Нетаньяху может пытаться отвлечь внимание от обвинений в свой адрес. Напомним, что израильские правоохранители объявили, что в рамках расследования так называемого "дела 4000" собрали порядочно доказательств против супругов Нетаньяху, имеющих связи коррупционного характера с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".



Согласно версии следствия, премьер-министр лоббировал ее интересы в обмен на позитивное освещение своей деятельности.



Но и это объяснение не подходит. Поскольку не дает ответ на следующий вопрос: с каких это пор для того чтобы нанести удар по "Хизбалле", израильский премьер не просто нуждается в одобрении Вашингтона, который числит это движение "террористической организации", но ему еще приходиться уговаривать госсекретаря?



Нетаньяху встретился с Помпео не ради получения одобрения удара, а для согласования некоторых деталей, "сверки часов". Причем в свете "пробной" атаки на Сирию 29 сентября этот удар, скорее всего, будет нанесен по системам ПВО в САР. Причем, возможно, и по позициям С-300, на которых с высокой долей вероятности могут находиться российские военнослужащие – инструктора и специалисты.



Напомним, что ряд должностных лиц Израиля, в том числе и экс-министр обороны Либерман, заявляли о намерении уничтожить переданные Сирии С-300, "как только они встанут на позицию".



"Пробить" или даже "снести" систему ПВО в Сирии, серьезно ограничивающую возможности израильской авиации, становится для Тель-Авива задачей номер один. Поскольку концепция национальной безопасности еврейского государства основывается на военном доминировании в регионе и возможности беспрепятственного нанесения удара по противнику.



Напомним, что ранее американское аналитическое издание The National Interest утверждало, что Израиль непременно нанесет удары по комплексам С-300. Автор издания Дейв Маджумдар полагал, что Израиль все равно уничтожит С-300 в Сирии, после того, как российские военные передадут полный контроль над ними сирийским расчетам. При этом в уничтожении ЗРС С-300 обязательно будут участвовать F-35, которые "относительно легко могут расправиться с российскими зенитными системами". При этом срок на подготовку сирийских расчетов и полную передачу им комплексов он определил как "около двух месяцев".



И вот переход к практически прямой конфронтации с Россией, если вопрос стоит именно так, Нетаньяху наверняка будет обсуждать и согласовывать с США. В частности, применение в этой операции F-35.



Если все эти предположения верны, и Израиль готовит массированный удар по сирийско-российской системе ПВО, то на фоне этого события провокация в Керченском проливе и военные экзерциции Порошенко у российских границ покажутся детскими шалостями. Ставки в этой игре будут очень высоки. Так успех израильских ВВС сможет в значительной степени обнулить достижения России и всего антитеррористического альянса в Сирии. Успешное же отражение этой атаки поставит под сомнение не только концепцию национальной безопасности Израиля, но и военное доминирование США и их роль на Ближнем Востоке.



В силу опасности такой авантюры и непредсказуемости ее последствий все же велика надежда, что Нетаньяху предпочтет все же "синицу в руке" и продолжит переговоры с Путиным, хотя бы на предмет нераспространения системы ПВО Сирии на воздушное пространство Ливана.



Борис Джерелиевский Источник - Военное обозрение

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