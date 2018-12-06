Американцы побежали с бакинских нефтяных промыслов

00:53 08.12.2018

Как сообщило британское агентство Reuter, американская нефтяная компания Chevron готовится продать свою долю в международном консорциуме, разрабатывающем азербайджанские месторождения нефти в блоке "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ). Ранее о продаже своих активов в АЧГ (доли в 6,8%) заявил другой американский нефтяной гигант Exxon Mobil.



"Контракт века" и его стимулы



Chevron отказывается не только от своей доли в проекте "Азери – Чираг – Гюнешли" (9,6%), но и от участия в использовании нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, в котором американской компании принадлежит 8,9% активов. Бакинский портал Haqqin.az вынужден признать, "после 25 лет американские нефтегазовые компании покидают Азербайджан".



Haqqin.az немножко поторопился. Юбилей "Контракта века", как его назвали скорые на громкие эпитеты эксперты, будет только следующей осенью. Ведь международный проект по эксплуатации нефтяных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря берет за свою точку отсчета совершенно конкретную дату – 20 сентября 1994 года.



Именно в этот день в бакинском дворце "Гюлистан" тринадцать специализирующихся на добыче нефти компаний подписали международный договор о совместной разработке трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспия. В договор вошли крупные компании из восьми стран мира.



2 декабря 1994 года президент Азербайджана Гейдар Алиев специальным указом подтвердил правовую компетенцию международного контракта. Через десять дней Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал "Контракт века", придав ему полную юридическую силу. Сделка была оформлена на тридцать лет – до 2024 года.



Работа на нефтепромыслах закипела. В рамках контракта международные компании вложили в месторождения на Каспии более 11 миллиардов долларов США. Это вернулось нефтяникам миллиардными доходами, прибылью с которых они поделились с правительством Азербайджана.



Точнее, 80 процентов прибыли от реализации международного нефтяного проекта осталось в Азербайджане, что, по признанию Гейдара Алиева, "дало большой стимул для развития города Баку, вообще Азербайджана". В благодарность за это в августе 2001 года своим указом Алиев объявил день подписания "Контракта века" (20 сентября) государственным праздником – Днем Нефтяников Азербайджана.



Рост цен на нефть в начале века придал контракту новый импульс. Из Баку в дополнение к нефтепроводу, ведущему к черноморскому порту Грузии (Баку - Супса), проложили нефтепровод до турецкого побережья Средиземного моря. Нефть рекой потекла на Запад, пополняя счета участвующих в проекте компаний и казну закавказской республики.



Перспективы были самые радужные. Первоначально запасы нефти в блоке АЧГ оценивали в 511 млн. тонн нефти. Потом сделали доразведку и получили новые данные – 730 млн. тонн. Новость настолько обрадовала участников проекта, что они не стали дожидаться 2024 года и прошлой осенью переподписали контракт на новых условиях – до 2050 года.



Согласовали объем инвестиций. Долю азербайджанской нефтяной госкомпании в проекте подняли с 11,6 до 25 процентов. Иностранные партнеры обязались в течение восьми лет выплатить в Госнефтефонд Азербайджана солидный бонус в размере 3,6 млрд. долларов США.



Закат нефтяного проекта?



Подписантов не смутило, что цены на нефть резко упали. Сократились не только доходы участвующих в проекте компаний, но с большими трудностями столкнулся и сам Азербайджан, подсевший "на нефтяную иглу". ( По оценке исполнительного секретаря оппозиционного движения REAL Натика Джафарли, которую он дал на своей страничке в Facebook, "Из 10 манатов в кармане наших соотечественников как минимум 8,5 заработаны благодаря нефти, прямо или опосредованно".) Доходы Баку от нефти резко пошли вниз, упала национальная валюта, залихорадило банковскую систему страны. Экономика скатилась в рецессию.



Другим фактором, оставленным без внимания участниками нефтяного консорциума, стало снижение объемов добычи нефти в блоке АЧГ. Впервые с этим столкнулись еще в 2010 году. Тогда добыча достигла 823 тысяч баррелей в сутки, но потом стала падать. Планы участников проекта выйти на миллион баррелей нефти в сутки так и остались не реализованными.



Вдобавок к этим неприятностям выяснилось, что правительство Азербайджана засекретило до уровня гостайны запасы нефти в АЧГ. Эксперты British Petroleum сделали свой анализ перспектив разработки азербайджанских месторождений и пришли к выводу: поднять добычу можно лишь с помощью дополнительных затрат. Причем, эти "инвестиции могут даже стать коммерчески невыгодными для компаний".



Вот тогда-то и заговорили о продлении контракта до 2050 года, чтобы компенсировать расходы долговременностью проекта. Однако уже упомянутое здесь Reuter огорошило мир своим выводом: нефть в Азербайджане заканчивается. Эксперты МВФ прогноз дали более мягкий, хоть и малоутешительный: без серьезных инвестиций месторождения АЧГ ждет падение добычи с темпом 10 процентов в год.



Закат нефтяного проекта в Азербайджане предрекают теперь многие иностранные эксперты. Они сходятся во мнении, что "текущий уровень добычи на АЧГ будет исчерпан к 2019 году". Чем это грозит, можно видеть на примере газовых проектов Баку. Они деградируют уже несколько лет. Так что теперь Азербайджан стал импортером газа. "Всего за три года, с 2015 по 2017, импорт газа взлетел в 16 раз: со 107 млн. куб. м до более чем 1,7 млрд.", – подводит неутешительный итог ИА REGNUM.



Конечно, сама закавказская республика обойдется и без экспорта нефти, но утратит геополитическую роль международного центра по добыче углеводородов. Что касается месторождений блока АЧГ, истощение ресурсов снижает коммерческую ценность его разработки. Похоже, к такому же выводу пришли в американских нефтяных компаниях и стали распродавать свои азербайджанские активы.



У этой истории есть еще один аспект. Гейдар Алиев в "Контракте века" видел не только экономические резоны, но и "импульс строительству отношений нового уровня между Азербайджаном и государствами мира, связям азербайджанского народа и народов мира, а также усилению и развитию внешней политики Азербайджана".



В переводе с русского на русский это означает, что у Баку появилась возможность разыгрывать с Западом "российскую карту", являя себя миру, как проводника и поборника интересов "демократической цивилизации". Этот пас в западных столицах приняли.



Они стали использовать Азербайджан, как альтернативу России на южном европейском направлении. С тех пор все газо- и нефтепроводы из Баку рассматривались в качестве противовеса влияния Москвы на энергетическом рынке. Взамен Азербайджан мало что получил. По крайней мере, в главной его болевой точке – Карабахе он помощи от Запада не дождался.



Больше того, качая нефть с азербайджанских месторождений, в западных столицах активно критиковали Баку за авторитарный стиль правления, за нарушения прав человека и прочие недемократические прегрешения. Теперь для такой критики совсем не останется сдерживающих факторов.



В новых обстоятельствах эксперты предсказывают сближение Баку и Москвы. Как оно будет на самом деле, – сложно предвидеть. Достаточно вспомнить прогнозы регионального усиления Азербайджана в связи с его энергетическими возможностями. Уже очевидно, в долгосрочной перспективе эти прогнозы оказались несостоятельными.



Геннадий Грановский