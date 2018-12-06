Феномен ядерного Израиля, - Григорий Шехтман

06:20 08.12.2018 Оружие массового поражения стало единственно возможным средством спасения



Израильская ядерная программа всегда была надежно защищена внутренней и внешней политикой израильского правительства, так называемой "ядерной неопределенностью". Это хитроумное понятие должно было указывать на то, что Израиль не признает наличия у себя ядерного оружия и тем самым не подпадает под соответствующие политические, экономические и инспекционные санкции. С другой стороны, это понятие не отрицает наличия у Израиля мощного средства устрашения, поскольку для других стран существование этого оружия давно перестало быть секретом.



БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ



С момента легитимного создания Государства Израиль угрозы его уничтожения раздавались постоянно, причем со стороны ответственных лидеров. Приведу примеры некоторых таких заявлений.



Когда после провозглашения Государства Израиль британские войска окончательно покинули Палестину, пять арабских армий (Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана и Ирака) немедленно вторглись в Израиль. Их намерения красноречиво провозгласил Аззам Паша, генеральный секретарь Лиги арабских государств: "Это будет война на истребление с последующей бойней, о которой скажут, что она похожа на монгольскую бойню и на крестовые походы".



8 марта 1965 года президент Египта Насер сделал следующее прямо-таки кровожадное заявление: "Когда мы войдем в Палестину, ее земля не будет покрыта песком, она будет пропитана кровью". Несколько месяцев спустя Насер так охарактеризовал устремления арабов: "Мы стремимся к разрушению Государства Израиль.



Наша безотлагательная задача: завершить работу по наращиванию арабской военной мощи. Наша национальная задача: уничтожить Израиль".



27 мая 1967 года Насер заявил: "Нашей главной целью будет уничтожение Израиля. Арабские народы хотят воевать". На следующий день он добавил: "Мы не согласимся ни на какое сосуществование с Израилем. Сегодня предметом спора является вовсе не установление мира между арабскими государствами и Израилем. На самом деле война с Израилем идет давно, начиная с 1948 года".



Президент Ирака Абдур Рахман Ареф не остался в стороне от угроз и заявил следующее: "Существование Израиля – это ошибка, которая должна быть исправлена. Сейчас у нас есть благоприятная возможность стереть этот позор, это постыдное положение, в котором мы оказались после 1948 года. Наша цель ясна – стереть Израиль с карты мира". 4 июня 1967 года Ирак присоединился к военному союзу Египта, Иордании и Сирии.



Воинственная риторика сопровождалась мобилизацией арабских вооруженных сил. Израиль был окружен армадой численностью 250 тыс. человек, имевшей более 2 тыс. танков и 700 самолетов. Это сопровождалось морской блокадой: важный морской путь через Акабский залив был перекрыт. В этой ситуации для Израиля не оставалось ничего другого, как первым нанести удар. 5 июня 1967 года был отдан приказ атаковать Египет. Если бы Израиль выжидал, пока арабы начнут военные действия первыми, как это произошло в Войне Судного дня в 1973 году, и не нанесли бы превентивный удар, величина потерь была бы значительно большей, да и самой победы гарантировать было бы нельзя.



После победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль надеялся на то, что арабские государства начнут переговоры о мире. Эти ожидания не оправдались. В августе 1967 года на встрече в Хартуме арабские лидеры одобрили формулу "трех нет": "никакого мира с Израилем, никаких переговоров с Израилем, нет – признанию Израиля".



Первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион исходил из того, что арабы могут позволить себе проиграть сколько угодно войн с Израилем, но Израиль, проиграв только одну войну, просто исчезнет с карты мира. У арабов жгучее желание напасть на Израиль и непременно его уничтожить проявлялось постоянно. Это побуждало Израиль предпринять нечто такое, что лишило бы их самой этой возможности. В качестве некой сдерживающей силы было выбрано ядерное оружие.



Приступить к созданию ядерного оружия Израиль побуждала и другая причина – ядерный шантаж со стороны Советского Союза. Всякий раз, когда арабы терпели очередное сокрушительное поражение в ходе войн против Израиля, Москва тут же выступала с угрозами в адрес Израиля. В 1956 году, во время Синайской кампании, с угрозой применения ядерного оружия в отношении Израиля выступил председатель Совета министров СССР Николай Булганин. Одной из причин развязывания Египтом Шестидневной войны 1967 года было стремление атаковать Израиль, прежде чем он сможет применить ядерное оружие. И уже после этой войны, в последние несколько месяцев 1967 года, Израиль, по утверждению известного журналиста Сеймура Херша, получил от американской разведки информацию о том, что СССР включил четыре главных израильских города – Тель-Авив, Хайфу, Беэр-Шеву и Ашдод – в свой список ядерных целей. В 1973 году, когда в ходе Войны Судного дня израильтяне окружили 3-ю египетскую армию, СССР для спасения египтян от полного уничтожения пригрозил Израилю военным вмешательством.



КАК СОЗДАВАЛОСЬ НОВОЕ ОРУЖИЕ ИЗРАИЛЯ



В 1949 году Франция и Израиль начали совместные ядерные исследования. Вскоре в пустыне Негев были обнаружены запасы урана, достаточные для ядерного производства.



В 1956 году Франция и Израиль заключили секретное соглашение о строительстве плутониевого ядерного реактора мощностью 24 МВт в пустыне Негев около поселения Димона. В строительстве реактора и подземного комплекса на площади 36 кв. км принимали участие 1,5 тыс. израильских и французских инженеров и рабочих. Французская военная авиация тайно доставляла в Израиль из Норвегии тяжелую воду, являвшуюся ключевым компонентом в функционировании плутониевого реактора.



В 1958 году строительные работы в Димоне были зафиксированы американскими самолетами-шпионами У-2. На вопрос американского правительства о предназначении строящегося объекта Израиль вначале заявил, что это текстильная фабрика, а потом – металлургический исследовательский комплекс. Через два года американцы однозначно идентифицировали этот комплекс как ядерный реактор. ЦРУ заявило, что он является частью программы создания израильского ядерного оружия. Тогда же израильский премьер-министр Бен-Гурион сообщил парламенту о строительстве ядерного реактора, подчеркнув его исключительно мирную направленность. Это было первое и единственное заявление израильского лидера о комплексе в Димоне.



Примечательно, что в 1961 году президент США Джон Кеннеди убедил Израиль допустить на ядерный объект инспекторов. Группа американских инспекторов, посетившая комплекс в Димоне, отметила, что реактор соответствует заявленным ранее целям и носит мирный характер. В последующие несколько лет американцы неоднократно посещали ядерный комплекс в Димоне и всякий раз сообщали об отсутствии каких бы то ни было следов оружейной программы.



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Мордехай Вануну выдал миру секреты Израиля

и поплатился за это. Фото Эйлин Флеминг

В 1965 году Израиль получил первую партию боевого плутония. Тогда же Франция и Израиль разработали израильскую твердотопливную ракету "Иерихон-1" с дальностью 500–750 км с массой боевой части 500 кг. В 1975 году США передали Израилю ракеты ближнего радиуса действия "Лэнс" (130 км / 450 кг), способные доставлять ядерные боеголовки.



Накануне Шестидневной войны 1967 года израильским инженерам предположительно удалось собрать два усовершенствованных ядерных устройства. К началу 1968 года Израиль обладал программой создания ядерного оружия. К такому выводу пришел Карл Даккет, заместитель директора одного из отделов ЦРУ. Его вывод основывался на беседах с Эдвардом Теллером, отцом американской водородной бомбы, который не раз посещал Израиль и поддерживал его ядерную программу.



Американо-израильские контакты по ядерной проблеме имеют давнюю историю, опирающуюся на взаимное доверие. В 1969 году премьер-министр Израиля Голда Меир, находясь с визитом в США, призналась президенту Ричарду Никсону и участвовавшему в переговорах помощнику президента по национальной безопасности Генри Киссинджеру в том, что Израиль обладает атомной бомбой. Информация эта не вышла за пределы Белого дома, и суровых санкций в отношении Израиля не последовало. Договаривающиеся стороны пошли на компромисс, в результате которого Израиль обещал открыто не бравировать наличием у него ядерного оружия, а американцы обещали деликатно обходить этот вопрос.



Предположительно в 1979 году Израиль совместно с ЮАР провел испытания ядерного оружия в южной части Индийского океана; в 1987 году Израиль успешно провел испытания твердотопливной ракеты "Иерихон-2" (1450 км / 1000 кг), а в 2000 году в Индийском океане проведены первые израильские испытания ракет, запускаемых с подводных лодок.



Сенсационные сообщения об израильской ядерной программе со ссылками на свидетельства техника израильского ядерного центра в Димоне Мордехая Вануну появились в 1986 году в лондонской газете Sunday Times. Затем женщина, агент израильской разведки, выманила Вануну из Лондона в Рим, где его похитили и перевезли в Израиль. Он был обвинен в государственной измене и приговорен к 18 годам тюремного заключения.



Официально Израиль никогда не проводил открытых ядерных испытаний, заменяя их компьютерным моделированием и испытаниями на неядерных материалах. Считают также, что испытания израильского ядерного оружия могли проводиться в рамках секретных договоров на полигонах США и Франции.



РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



По данным из разных источников, в настоящее время Израиль обладает 400 единицами носителей ядерного оружия. В их числе баллистические ракеты "Иерихон-1", "Иерихон-2" и "Иерихон-3", обладающие дальностью полета от 500 км до 7000 км. Закупленные у Германии подводные лодки типа "Дельфин", оснащенные ракетами с дальностью полета до 1,5 тыс. км, позволяют наносить удары по противнику с удаленных от границ Израиля точек. Кроме того, Израиль обладает ракетой "Шавит", которая изначально предназначена для вывода спутников на космическую орбиту. По оценкам американских экспертов, она способна доставить атомную боеголовку весом до 500 кг на расстояние до 7–8 тыс. км.



Существуют разные экспертные оценки количества произведенного в Израиле оружейного плутония. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), по состоянию на 2011 год в Израиле могло быть произведено 690–950 кг оружейного плутония. По данным СИПРИ, производство оружейного плутония в стране до сих пор продолжается, что косвенно свидетельствует о намерении наращивать израильский ядерный потенциал.



Имеющиеся экспертные оценки ядерного арсенала Израиля лежат в широком диапазоне. По данным СИПРИ, израильтяне обладают примерно 80 собранными ядерными боеприпасами: 50 боеголовок для ракет и 30 бомб для авиации. Есть и более максималистские оценки, согласно которым уже к концу 1990-х годов у Израиля было 400 боеприпасов, включая авиабомбы и боеголовки для баллистических ракет.



В Израиле создана полноценная научно-производственная база атомной промышленности, позволяющая поддерживать и наращивать ядерный потенциал. Однако на пути к разработке термоядерного оружия непреодолимым препятствием является необходимость в проведении натурных испытаний. В 1996 году Израиль подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поэтому он наверняка не решится его нарушить.



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Шимон Перес на фоне ядерного объекта в Димоне.

Фото с сайта www.iaec.gov.il

Израиль располагает ядерной триадой, опирающейся на носители двойного назначения, которыми являются тактические самолеты, мобильные ракетные комплексы и дизель-электрические подводные лодки.



В качестве носителей атомных бомб могут быть использованы истребители F-4, F-15 и F-16, а также штурмовики A-4, поставленные из США. Из общего парка истребителей для выполнения ядерных задач сертифицировано 40–50 самолетов и 8–10 штурмовиков. Модифицированные в начале 2012 года в Израиле истребители версий F-15I и F-16I способны были иметь на вооружении ядерные крылатые ракеты "Поупай" класса "воздух–земля". Это существенно увеличивает возможности авиационной компоненты ядерной триады, поскольку дальность пуска этих ракет может превышать 1 тыс. км.



В наращивании ядерного потенциала акцент сделан на развитие морской компоненты ядерных сил, обладающей наиболее высокой живучестью. Это крайне важно для Израиля из-за малого размера его территории.



АТОМНАЯ СТРАТЕГИЯ



Ядерный арсенал Израиля с самого начала предназначался для сдерживания и устрашения потенциальных противников. Ядерное оружие рассматривается как гарант безопасности страны. Оно может быть применено первым в случае вооруженного нападения на страну, если под угрозу будет поставлено само существование Израиля как государства. В случае нанесения ядерного удара по Израилю или применения других видов массового уничтожения оставшийся ядерный потенциал будет применен в качестве возмездия. Израиль старается не допустить появления реальной возможности создания ядерного оружия потенциальным противником, допуская при этом использование средств силового воздействия. Прицельные бомбометания по ядерным объектам в Ираке и Сирии наглядно это продемонстрировали.



Похоже, что враждебное окружение в ближайшее время не позволит Израилю отказаться от ядерного оружия. Дело в том, что мирный договор с ним заключили только два соседних государства – Египет (1979) и Иордания (1994). Остальные страны Ближнего Востока пока не признали суверенитет Израиля, а Иран вообще отказывает ему в праве на существование как государства. В 2003 году Эфраим Кам, заместитель директора Яффского центра стратегических исследований в Тель-Авиве, заявил: "Израиль сможет подойти к обсуждению предложений о ядерном разоружении не ранее, чем после двух лет полного мира на Ближнем Востоке. Только тогда мы подумаем об изменении своей ядерной стратегической программы".



При всей секретности ядерной программы "отец" израильской атомной бомбы Шимон Перес заявил в середине 1990-х годов, что его страна готова отказаться от ядерных боеголовок, складированных в Димоне, в обмен на реальный мир в регионе и отказ всех стран Ближнего Востока от производства оружия массового поражения. Это предложение, возможно, послужило основанием для присуждения Пересу Нобелевской премии мира.



ПРИЗНАНИЯ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛА



Ныне покойный бывший бригадный генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ицхак Яаков (Якобсон) родился в 1926 году в Палестине. Он принимал участие во многих военных операциях, проводившихся Израилем в его борьбе за независимость. Затем он окончил факультет машиностроения в Технионе, получив специальность инженера-механика. В начале 1960-х годов был направлен на учебу в Массачусетский технологический институт.



Генерал имел прямое отношение к технологической революции в ЦАХАЛ, благодаря которой израильская армия стала самой мощной и современной на Ближнем Востоке. Он принимал участие в разработке ядерной программы Израиля на начальном ее этапе и курировал разработку ракет класса "воздух–воздух" и "воздух–земля", а в 1973 году возглавил управление научных исследований и развития в МО Израиля. Затем руководил отделом научных исследований в Министерстве промышленности, продолжая заниматься вопросами военно-стратегического характера. В конце 1970-х годов переехал в США, где занялся оружейным бизнесом.



В 2001 году Яаков был арестован во время рабочей командировки в Иерусалим. Поводом для ареста стали его связи с "русской женщиной", предположительно являвшейся сотрудницей российских спецслужб и получившей доступ к его служебной информации. Ему поначалу вменяли в вину попытку злоумышленного разглашения гостайны, но по этому пункту обвинения он судом был оправдан, однако был признан виновным в передаче секретной информации третьим лицам и был приговорен судом к двум годам заключения условно. Обвинение основывалось на том, что Яаков написал две автобиографические книги, в которых якобы раскрывались некоторые государственные секреты, имеющие отношение и к ядерным программам Израиля. Хотя свои книги он и не издал, но разослал несколько их экземпляров частным лицам, не имевшим права доступа к секретной информации.



Любопытное признание сделал Яаков в 1999 году в одной из бесед с историком Авнером Ковнером, специалистом по израильской ядерной программе. Когда в 1967 году во время Шестидневной войны Ицхак Яаков был старшим офицером связи между израильским правительством и командованием Вооруженными силами, он предложил план операции под названием "Самсон". Группе израильского спецназа предлагалось на двух вертолетах доставить компоненты небольшой ядерной бомбы на территорию Синайского полуострова. Бомбу должны были установить на горе в районе Абу Агейла, расположенном вблизи израильской границы и военных позиций египтян. Предполагалось, что она будет взорвана в случае возникновения реальной угрозы поражения израильской армии в войне с арабскими государствами. Этот взрыв должен был обратить в бегство египетскую армию, а также армии союзных государств – Сирии, Ирака и Иордании. Однако война завершилась сокрушительной победой Израиля над арабскими странами, и ядерное устройство взрывать не пришлось.



В этой беседе Яаков сделал следующее признание, актуальное в Израиле и сейчас: "У вас есть враг. Он говорит, что собирается сбросить вас в море, а вы ему верите. Как вы можете остановить его? Вы должны его испугать. Если вы можете сделать что-нибудь, что внушит ему страх, вы его испугаете".



РАЗБОРКИ С ИРАНОМ: ПОКА БЕЗ ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ



Израиль способен, однако, не только пугать своих потенциальных противников. Об этом свидетельствует конфликт между Израилем и Ираном, когда в мае 2018 года обе стороны обменялись ракетными ударами и оказались на грани войны.



Конфликт начался с того, что иранские вооруженные формирования, дислоцированные на территории Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям ЦАХАЛ на Голанских высотах. При этом были использованы системы залпового огня "Фаджр-5" и "Град".



Ответ израильтян последовал через полтора часа, а перед нанесением ударов по иранским объектам о готовящейся операции уведомили Москву. Атака продолжалась два часа, в ней были задействованы 28 истребителей F-15 и F-16, выпустившие 60 ракет. Кроме того, объекты на сирийской территории были атакованы 10 ракетами "земля–земля". Одна из ракет уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" сирийской армии. Среди уничтоженных объектов были военные базы и склады иранских сил "Кудс" – спецназа Корпуса стражей исламской революции, используемого в боевых действиях за рубежом.



Конфликт продолжения не получил. В Израиле заявили, что считают инцидент исчерпанным. Однако министр обороны Израиля назидательно заявил: "В Иране всегда должны помнить о том, что если у нас пройдет дождь, то у них будет потоп". Иран, неоднократно объявлявший о том, что собирается уничтожить Израиль, проявил благоразумие, и военный конфликт в войну не перешел. Стране, обремененной массой проблем, "потоп" совсем уж ни к чему.



Об авторе: Григорий Аронович Шехтман – геолог-геофизик, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.

6.12.18 Источник - независимая газета

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