 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.12.2018
10:24  Забытые солдаты Империи. Генерал Каспар Блюмер - строитель персидской армии и герой штурма Геок-Тепе
09:27  Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов
09:02  Виртуальная реальность для изучения самосознания, - Сильви Ложан
08:59  Крах французской демократии становится возможным, - Н.Пантель
08:56  Экс-глава Мирового союза биатлонистов норвег Бессеберг оказался владельцем... элитного борделя, - Suddeutsche Zeitung
07:29  Россия зашла в ООН со своим киберуставом. Генассамблея одобрила внесенный Москвой кодекс поведения государств в интернете
07:25  ОПЕК+ сделала трудный выбур. России придется пожертвовать будущей добычей, - "Къ"
06:20  Феномен ядерного Израиля, - Григорий Шехтман
00:53  Американцы побежали с бакинских нефтяных промыслов
00:33  "Пять глаз" против 5G от Huawei: как Запад борется с Китаем за гегемонию в технологиях
00:28  Израиль готовится уничтожить ПВО Сирии?
00:12  Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары
00:07  Узбекистан не Исламский. Ч. 4-я. Восстание сорняков, - Б.Мусаев
Пятница, 07.12.2018
20:17  Преемницей Ангелы Меркель на посту главы ХДС и потенциальным Герман-канцлером стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр
19:11  Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
19:07  Назарбаев уверен, что у "величайшего патриота России" - Путина нет планов по захвату восточных земель Украины
18:58  Российское интервью Жээнбекова. Чего хотел-то?
18:53  СДПКлоуны... Противники и сторонники экс-президента Атамбаева подрались на пресс-конференции (видео)
17:55  Цоб-цобе... Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проводят одновременную операцию "Скотокрад"
16:07  Киев разорвал договор о дружбе с Россией
16:05  Что на самом деле стоит за бунтом "желтых жилетов" во Франции? - А.Запольскис
16:02  Могильные черви российского телевидения. План ясен: превратить людей России в свиней, - П.Беседин
15:45  Черная метка: за протестами во Франции стоят США? - Р.Хубиев
15:39  Реалистичный Каддафи? В США совершили прорыв в сфере "фейковых" видео
15:13  Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
14:20  Уроженца Кыргызстана Ильзата Ахметова признали лучшим молодым футболистом в России
14:18  Корейцы хотят поднять погибший в Цусиме рос-крейсер "Дмитрий Донской". А кто им разрешил, это же военное захоронение?
14:12  "Таджикский медбрат" объяснил, как ему удалось возглавить Кадастровую палату России
08:35  Японская фигуристка Рика Кихира поставила мировой рекорд в фигурном катании
07:22  Пять причин казахам переименовать Павлодар
07:19  Казахстанский фильм "Айбек" депутаты осудили за гей-пропаганду
07:16  "Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей
07:10  Через 20 лет Кыргызстан рискует стать китайской провинцией, – депутат Т.Икрамов
07:07  Япония ускорит узбекский Интернет
07:05  Где осела семья покойного Туркменбаши? - Der Tagesspiegel
07:01  Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях? - Джан Мехмет
06:55  США взялись за грязных российско-СНГовских олигархов. Пришли за Блаватником, - New York Times
06:43  Ругательные посиделки в библиотеке Ельцина, - репортаж А.Колесникова с саммита СНГ
06:39  ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"
06:36  У РФ все больше поводов разлюбить ОПЕК+. Лидерство США по нефтедобыче, похоже, бьет по амбициям Москвы, - "НГ"
06:34  Сауд-принца Мухаммеда назвали преступником официально. Резолюцией Конгресса США, - И.Субботин
02:25  В Астане презентовали газету на латинице "Til-Qazyna"
00:13  Посольство КНР после двухгодичного перерыва возобновило выдачу туристических индивидуальных виз кыргызам
Четверг, 06.12.2018
21:40  Американцы открыли второй фронт против Китая
21:15  Зять президента Грузии Гогочури задержан в Тбилиси за незаконное хранение оружия
21:09  КырТалантКадры. Шофер и матерый бакиевец стал... директором по развитию ОАО "ТНК "Дастан"
21:03  Федя Конюхов угреб на лодке в очередную кругосветку
20:07  Питерский саммит ЕАЭС начался со скандальчика. Ну Путина повышает голос даже Лукашенко
19:52  ОПЕК+ вычитает миллион. Участники сделки одобрили новое снижение добычи
19:03  Казахстанские акимы: "тихони" и "шоумены", - А.Омирбек
18:58  Пентагон крепко озаботился военной реформой в... Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОПЕК+ сделала трудный выбур. России придется пожертвовать будущей добычей, - "Къ"
07:25 08.12.2018

Несмотря на сложнейшие переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать новое сокращение добычи. В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с. Новые условия сделки - компромисс, российская добыча за 2019 год может по меньшей мере не упасть относительно уровня этого года, а Ирану, Ливии и Венесуэле даны исключения. При этом российским нефтяникам придется менять планы по росту добычи.

Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн б/с относительно уровня октября 2018 года. Квота стран-участниц ОПЕК составит около 800 тыс. б/с, остальное возьмут на себя страны, не входящие в картель, в том числе Россия.

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн б/с с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. б/с (16,66% общей квоты). На этот раз РФ взяла на себя более существенную долю обязательств по сокращению - 19% общей квоты, или 228 тыс. б/с (2% от объема добычи РФ в октябре 2018 года, тогда как страны ОПЕК - 2,5% с того же периода). Ливия, Венесуэла и Иран, как и предполагалось, получили освобождение от квот по сокращению.

Несмотря на то что сейчас добыча нефти в РФ остается на максимальных уровнях, российская нефтяная отрасль ожидала менее значительного снижения. В итоге Россия постепенно выйдет на уровень добычи в 11,18 млн б/с - чуть ниже уровня, от которого отсчитывалось соглашение 2016 года. В свою очередь, Саудовская Аравия снизит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 10,2 млн б/с с нынешних 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих. "В связи с падением спроса мы видим, что будут наблюдаться переизбытки на рынке в течение первого и второго кварталов (2019 года.- "Ъ")",- пояснил решение глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Собеседники "Ъ" в отрасли уверены, что нынешнее решение ОПЕК+ не приведет к серьезному снижению добычи у российских компаний, но повлияет на их планы по наращиванию добычи в 2019 году, в первую очередь это коснется "Роснефти" и "Газпром нефти". При этом ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" уже публично заявляли о готовности к продлению сделки ОПЕК+.

По оценкам Дарьи Козловой из Vygon Consulting, в условиях действия соглашения ОПЕК+ российская добыча в 2019 году сохранится на уровне 2018 года - 555 млн тонн. "Проблемой является то, что зимний период - сезон активного разбуривания в Сибири и районах Крайнего Севера из-за климатических и географических особенностей,- пояснила госпожа Козлова.- Сейчас компании уже приняли инвестрешения по бурению в этот период, зафрахтовали буровые, завезли материалы и т. д.". Вероятнее всего, речь будет идти о постепенном выходе на заявленный уровень сокращения, как это уже было в 2017 году, а вкупе с потенциально возможным пересмотром условий по итогам первого полугодия 2019 года годовая добыча может превысить 560 млн тонн, продолжает она. Заморозка добычи - эффективный инструмент пополнения бюджета (за счет роста цен на нефть) без увеличения налоговой нагрузки на отрасль, говорит эксперт. С 2017 года допдоходы бюджета уже превысили 5 трлн руб., рассуждает она, сейчас ограничение добычи происходит в ручном режиме, и необходимо четко определить правила игры, чтобы снять неопределенность инвестпланирования для компаний.

После появления новостей о достижении в Вене договоренностей стоимость фьючерса Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5%, до $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как трейдеры отыграли все новости ОПЕК+
Как трейдеры отыграли все новости ОПЕК+
6 декабря сокращение добычи согласовывалось внутри ОПЕК, но страны так и не пришли к компромиссу, желая услышать позицию Москвы. По неофициальным данным, от РФ ожидали большего сокращения, чем 150 тыс. б/с, о которых говорили источники Bloomberg. Это могло восприниматься как давление на РФ со стороны Эр-Рияда с учетом того, что страны наращивали добычу. Более того, по итогам встречи в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил неуверенность в возможности компромисса между участниками ОПЕК+, сославшись на то, что не знает позицию РФ. Александр Новак, который участвовал в консультациях 5 декабря, 6 декабря улетел в Петербург, где обсуждал вопрос квот с Владимиром Путиным. 7 декабря господин Новак отметил: "Все показали, что мы привержены к полному исполнению (сделки.- "Ъ"), 100%, поэтому я уверен, что все страны приложат максимум усилий для того, чтобы обеспечить исполнение тех обязательств, которые были взяты".

По мнению Василия Тануркова из АКРА, сокращение несколько больше, чем заявлялось 6 декабря, когда речь шла об 1 млн б/с. Тегеран добился исключения из сделки, но в связи с падением экспорта и добычи Ирана из-за санкций это не имеет большого значения, отмечает эксперт. "Есть один минус - сообщается, что ОПЕК не будет объявлять объем квот для отдельных стран, скорее всего, это сделано для того, чтобы в случае сильного падения добычи в Иране иметь возможность его компенсировать - в первую очередь это в интересах Саудовской Аравии (Эр-Рияд нарастил в ноябре добычу на 340 тыс. б/с на фоне падения иранской добычи на 230 тыс. б/с, при этом суммарная добыча ОПЕК практически не изменилась),- отмечает господин Танурков.- В целом необходимое для балансировки рынка сокращение добычи еще до заседания оценивалось разными аналитиками в 1,3–1,4 млн б/с. Но с учетом объявленного Канадой сокращения на 325 тыс. б/с суммарного сокращения добычи должно быть достаточно для балансировки рынка".

Дмитрий Козлов
Газета "Коммерсантъ" №227 от 08.12.2018, стр. 1

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544243100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон "О кинематографии"
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переходу на латиницу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №801
- Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу
- "Народные коммунисты" рассмотрели поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- О двусторонней встрече К.Кожамжарова с Федеральным прокурором Эмиратов
- Реорганизация АО "Фонд проблемных кредитов"
- В честь профессионального праздника
- Уполномоченный по правам человека в РК обратился в адрес Председателя Верховного Суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  