ОПЕК+ сделала трудный выбур. России придется пожертвовать будущей добычей, - "Къ"

07:25 08.12.2018

Несмотря на сложнейшие переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать новое сокращение добычи. В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с. Новые условия сделки - компромисс, российская добыча за 2019 год может по меньшей мере не упасть относительно уровня этого года, а Ирану, Ливии и Венесуэле даны исключения. При этом российским нефтяникам придется менять планы по росту добычи.



Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн б/с относительно уровня октября 2018 года. Квота стран-участниц ОПЕК составит около 800 тыс. б/с, остальное возьмут на себя страны, не входящие в картель, в том числе Россия.



Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн б/с с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. б/с (16,66% общей квоты). На этот раз РФ взяла на себя более существенную долю обязательств по сокращению - 19% общей квоты, или 228 тыс. б/с (2% от объема добычи РФ в октябре 2018 года, тогда как страны ОПЕК - 2,5% с того же периода). Ливия, Венесуэла и Иран, как и предполагалось, получили освобождение от квот по сокращению.



Несмотря на то что сейчас добыча нефти в РФ остается на максимальных уровнях, российская нефтяная отрасль ожидала менее значительного снижения. В итоге Россия постепенно выйдет на уровень добычи в 11,18 млн б/с - чуть ниже уровня, от которого отсчитывалось соглашение 2016 года. В свою очередь, Саудовская Аравия снизит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 10,2 млн б/с с нынешних 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих. "В связи с падением спроса мы видим, что будут наблюдаться переизбытки на рынке в течение первого и второго кварталов (2019 года.- "Ъ")",- пояснил решение глава Минэнерго РФ Александр Новак.



Собеседники "Ъ" в отрасли уверены, что нынешнее решение ОПЕК+ не приведет к серьезному снижению добычи у российских компаний, но повлияет на их планы по наращиванию добычи в 2019 году, в первую очередь это коснется "Роснефти" и "Газпром нефти". При этом ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" уже публично заявляли о готовности к продлению сделки ОПЕК+.



По оценкам Дарьи Козловой из Vygon Consulting, в условиях действия соглашения ОПЕК+ российская добыча в 2019 году сохранится на уровне 2018 года - 555 млн тонн. "Проблемой является то, что зимний период - сезон активного разбуривания в Сибири и районах Крайнего Севера из-за климатических и географических особенностей,- пояснила госпожа Козлова.- Сейчас компании уже приняли инвестрешения по бурению в этот период, зафрахтовали буровые, завезли материалы и т. д.". Вероятнее всего, речь будет идти о постепенном выходе на заявленный уровень сокращения, как это уже было в 2017 году, а вкупе с потенциально возможным пересмотром условий по итогам первого полугодия 2019 года годовая добыча может превысить 560 млн тонн, продолжает она. Заморозка добычи - эффективный инструмент пополнения бюджета (за счет роста цен на нефть) без увеличения налоговой нагрузки на отрасль, говорит эксперт. С 2017 года допдоходы бюджета уже превысили 5 трлн руб., рассуждает она, сейчас ограничение добычи происходит в ручном режиме, и необходимо четко определить правила игры, чтобы снять неопределенность инвестпланирования для компаний.



После появления новостей о достижении в Вене договоренностей стоимость фьючерса Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5%, до $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов.



Как трейдеры отыграли все новости ОПЕК+

Как трейдеры отыграли все новости ОПЕК+

6 декабря сокращение добычи согласовывалось внутри ОПЕК, но страны так и не пришли к компромиссу, желая услышать позицию Москвы. По неофициальным данным, от РФ ожидали большего сокращения, чем 150 тыс. б/с, о которых говорили источники Bloomberg. Это могло восприниматься как давление на РФ со стороны Эр-Рияда с учетом того, что страны наращивали добычу. Более того, по итогам встречи в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил неуверенность в возможности компромисса между участниками ОПЕК+, сославшись на то, что не знает позицию РФ. Александр Новак, который участвовал в консультациях 5 декабря, 6 декабря улетел в Петербург, где обсуждал вопрос квот с Владимиром Путиным. 7 декабря господин Новак отметил: "Все показали, что мы привержены к полному исполнению (сделки.- "Ъ"), 100%, поэтому я уверен, что все страны приложат максимум усилий для того, чтобы обеспечить исполнение тех обязательств, которые были взяты".



По мнению Василия Тануркова из АКРА, сокращение несколько больше, чем заявлялось 6 декабря, когда речь шла об 1 млн б/с. Тегеран добился исключения из сделки, но в связи с падением экспорта и добычи Ирана из-за санкций это не имеет большого значения, отмечает эксперт. "Есть один минус - сообщается, что ОПЕК не будет объявлять объем квот для отдельных стран, скорее всего, это сделано для того, чтобы в случае сильного падения добычи в Иране иметь возможность его компенсировать - в первую очередь это в интересах Саудовской Аравии (Эр-Рияд нарастил в ноябре добычу на 340 тыс. б/с на фоне падения иранской добычи на 230 тыс. б/с, при этом суммарная добыча ОПЕК практически не изменилась),- отмечает господин Танурков.- В целом необходимое для балансировки рынка сокращение добычи еще до заседания оценивалось разными аналитиками в 1,3–1,4 млн б/с. Но с учетом объявленного Канадой сокращения на 325 тыс. б/с суммарного сокращения добычи должно быть достаточно для балансировки рынка".



Дмитрий Козлов

Газета "Коммерсантъ" №227 от 08.12.2018, стр. 1