Россия зашла в ООН со своим киберуставом. Генассамблея одобрила внесенный Москвой кодекс поведения государств в интернете

07:29 08.12.2018

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила российскую резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в интернете. Этот документ не является юридически обязывающим, но создает условия для выработки международной конвенции по информационной безопасности. Москва добивалась принятия такой резолюции 20 лет. Однако большинство западных стран ее инициативу не поддержали.



Резолюция "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" была поддержана 119 государствами, 46 стран проголосовали против, 14 воздержались. Голосование состоялось в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг. Россия добивалась принятия такого документа с 1998 года.



"Наша резолюция содержит два принципиально важных элемента. Во-первых, это первоначальный свод правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, сформулированный на основе рекомендаций группы правительственных экспертов ООН,- пояснил "Ъ" спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.- Во-вторых, в нее вошел призыв к Генассамблее создать в 2019 году рабочую группу по международной информационной безопасности открытого состава". По словам собеседника "Ъ", речь идет о "прорыве".



Российская резолюция призывает государства придерживаться 13 принципов, предполагающих использование киберсредств "исключительно в мирных целях". Государства, как сказано в документе, не должны огульно обвинять друг друга в противоправных действиях в интернете, а все подобные претензии должны быть "обоснованными". Страны не должны позволять использовать свою территорию и инфраструктуру для осуществления кибератак, а также самим атаковать при помощи киберсредств критически важную инфраструктуру друг друга (АЭС, системы управления транспортом и водоснабжением и т. д.). Кроме того, государства обязуются не вставлять "закладки" - скрытые коды - в IT-продукцию, производимую на их территории (подробнее см. "Ъ" от 12 ноября).



Рабочей группе открытого состава предстоит обсудить эти принципы и, возможно, составить на их основе проект юридически обязывающей конвенции ООН по международной информационной безопасности. Присоединиться к работе сможет любая страна, при этом решения группа должна принимать консенсусом. Этот механизм по задумке Москвы должен прийти на смену созданной в 2004 году по инициативе РФ группе правительственных экспертов ООН. В нее в разное время входило 20–25 государств, и именно она выработала те принципы, которые Россия включила в свою резолюцию. Однако в 2017 году члены старой группы разругались, и с тех пор она парализована.



США и их союзники хотят восстановить прежний механизм, поэтому проголосовали против новой российской идеи. Американская контррезолюция будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца месяца. Россия ее не поддержит, но, скорее всего, она тоже будет одобрена большинством голосов, поскольку большинство стран предпочитают не сориться ни с Москвой, ни с Вашингтоном. Между тем принятие двух конкурирующих резолюций и создание двух механизмов дальнейшей работы только углубит раскол международного сообщества по вопросам, связанным с кибербезопасностью, и отдалит перспективу выработки общепризнанных правил поведения стран в этой сфере.



Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №226 от 07.12.2018, стр. 5