Крах французской демократии становится возможным, - Н.Пантель

08:59 08.12.2018

7 декабря 2018 г.

Надя Пантель | Tages anzeiger



"Во Франции ярость по отношению к системе принимает пугающие масштабы", - констатирует журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Надя Пантель.



Движение "желтых жилетов", считает журналистка, достигло трех результатов.



"Во-первых, страна впервые ежедневно обсуждает минимальный размер оплаты труда", - подчеркивает Пантель.



"Второй результат удручает, - отмечает журналистка. - Становится ясным, насколько четкими во Франции по сей день являются границы между социальными слоями. (...) Сигнальный жилет, ставший символом этой группы негодующих, представляет собой идеальную противоположность элегантным представителям телевидения и политики".



"И, наконец, третий результат этих протестных недель внушает страх: крах демократии становится возможным. В бескрайнем гневе находят свое отражение презрение и отвращение к власти. (...) Ярость "желтых жилетов" по отношению к системе дошла до такой степени, что они больше не хотят видеть, как система меняется - они хотят лишь видеть, как она горит. Посыл этой недели таков: применение силы себя оправдывает", - заключает Пантель.



Источник: Tages anzeiger