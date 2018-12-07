 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Виртуальная реальность для изучения самосознания, - Сильви Ложан
09:02 08.12.2018

7 декабря 2018 г.
Сильви Ложан | Le Temps

Подобно философам, нейрофизиологи пытаются проникнуть в тайны самосознания - основополагающего и в то же время субъективного ощущения, свойственного человеку. В этом смысле виртуальная реальность может стать ценным инструментом, пишет швейцарская газета Le Temps.

В виртуальной реальности главным является эффект "присутствия", его можно определить как реалистичный способ реагирования на заведомо известную вымышленную среду, указывает журналистка Сильви Ложан.

"Иммерсивная виртуальная реальность - это уникальный инструмент для исследования вопроса о самопознании, поскольку она позволяет нам опытным путем изменять наше внутреннее представление о внешнем мире и о самих себе, при этом изучая наши поведенческие, когнитивные, физиологические и эмоциональные реакции", - поясняет Мария В. Санчес-Вивес, содиректор Лаборатории кортикальных сетей и виртуальных сред в области нейронауки в Институте биомедицинских исследований им. Августа Пи-Саньера в Барселоне.

Исследовательница и ее коллеги исходят из того принципа, что самосознание проистекает в первую очередь из познания собственного тела с самого раннего возраста. Ученые провели различные опыты с виртуальной реальностью, большая часть которых была направлена на изменение физического облика участников через аватар или создание телесных иллюзий, сообщает автор статьи.

"Одно из наших самых знаковых исследований - это, безусловно, то, которое показало, что мы способны ощущать виртуальную руку как свою собственную, - описывает Мария В. Санчес-Вивес. - Это открыло нам совершенно новый мир и вдохновило на множество новых экспериментов". В частности, исследователи придали тридцати взрослым обличье четырехлетнего ребенка. Когда взрослые воплотились в виртуальной реальности с этим аватаром и их попросили оценить размер окружающих объектов, то они показались испытуемым более внушительными, чем тогда, когда их аватар был того же размера, что и малыша, но с очертаниями взрослого человека, комментирует Ложан.

"Мозг очень гибок с точки зрения нашего представления о себе и о нашем собственном теле", - анализирует исследовательница. По мере того, как соблюдаются определенные сенсомоторные соответствия, изменения внешнего вида, расы, пола, возраста или размера с легкостью принимаются на веру. Тем не менее, нам еще остается понять, как подобная пластичность влияет на то, как мы познаем собственное эго".

"Пусть экзистенциальная тайна самосознания еще не полностью разгадана благодаря виртуальной реальности, однако данная концепция уже лежит в основе клинической практики, когда речь заходит о лечении определенных фобий, боли или физической и когнитивной реабилитации после инсульта", - указывает автор статьи.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544248920
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