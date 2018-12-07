 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.12.2018
10:24  Забытые солдаты Империи. Генерал Каспар Блюмер - строитель персидской армии и герой штурма Геок-Тепе
09:27  Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов
09:02  Виртуальная реальность для изучения самосознания, - Сильви Ложан
08:59  Крах французской демократии становится возможным, - Н.Пантель
08:56  Экс-глава Мирового союза биатлонистов норвег Бессеберг оказался владельцем... элитного борделя, - Suddeutsche Zeitung
07:29  Россия зашла в ООН со своим киберуставом. Генассамблея одобрила внесенный Москвой кодекс поведения государств в интернете
07:25  ОПЕК+ сделала трудный выбур. России придется пожертвовать будущей добычей, - "Къ"
06:20  Феномен ядерного Израиля, - Григорий Шехтман
00:53  Американцы побежали с бакинских нефтяных промыслов
00:33  "Пять глаз" против 5G от Huawei: как Запад борется с Китаем за гегемонию в технологиях
00:28  Израиль готовится уничтожить ПВО Сирии?
00:12  Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары
00:07  Узбекистан не Исламский. Ч. 4-я. Восстание сорняков, - Б.Мусаев
Пятница, 07.12.2018
20:17  Преемницей Ангелы Меркель на посту главы ХДС и потенциальным Герман-канцлером стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр
19:11  Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
19:07  Назарбаев уверен, что у "величайшего патриота России" - Путина нет планов по захвату восточных земель Украины
18:58  Российское интервью Жээнбекова. Чего хотел-то?
18:53  СДПКлоуны... Противники и сторонники экс-президента Атамбаева подрались на пресс-конференции (видео)
17:55  Цоб-цобе... Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проводят одновременную операцию "Скотокрад"
16:07  Киев разорвал договор о дружбе с Россией
16:05  Что на самом деле стоит за бунтом "желтых жилетов" во Франции? - А.Запольскис
16:02  Могильные черви российского телевидения. План ясен: превратить людей России в свиней, - П.Беседин
15:45  Черная метка: за протестами во Франции стоят США? - Р.Хубиев
15:39  Реалистичный Каддафи? В США совершили прорыв в сфере "фейковых" видео
15:13  Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
14:20  Уроженца Кыргызстана Ильзата Ахметова признали лучшим молодым футболистом в России
14:18  Корейцы хотят поднять погибший в Цусиме рос-крейсер "Дмитрий Донской". А кто им разрешил, это же военное захоронение?
14:12  "Таджикский медбрат" объяснил, как ему удалось возглавить Кадастровую палату России
08:35  Японская фигуристка Рика Кихира поставила мировой рекорд в фигурном катании
07:22  Пять причин казахам переименовать Павлодар
07:19  Казахстанский фильм "Айбек" депутаты осудили за гей-пропаганду
07:16  "Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей
07:10  Через 20 лет Кыргызстан рискует стать китайской провинцией, – депутат Т.Икрамов
07:07  Япония ускорит узбекский Интернет
07:05  Где осела семья покойного Туркменбаши? - Der Tagesspiegel
07:01  Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях? - Джан Мехмет
06:55  США взялись за грязных российско-СНГовских олигархов. Пришли за Блаватником, - New York Times
06:43  Ругательные посиделки в библиотеке Ельцина, - репортаж А.Колесникова с саммита СНГ
06:39  ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"
06:36  У РФ все больше поводов разлюбить ОПЕК+. Лидерство США по нефтедобыче, похоже, бьет по амбициям Москвы, - "НГ"
06:34  Сауд-принца Мухаммеда назвали преступником официально. Резолюцией Конгресса США, - И.Субботин
02:25  В Астане презентовали газету на латинице "Til-Qazyna"
00:13  Посольство КНР после двухгодичного перерыва возобновило выдачу туристических индивидуальных виз кыргызам
Четверг, 06.12.2018
21:40  Американцы открыли второй фронт против Китая
21:15  Зять президента Грузии Гогочури задержан в Тбилиси за незаконное хранение оружия
21:09  КырТалантКадры. Шофер и матерый бакиевец стал... директором по развитию ОАО "ТНК "Дастан"
21:03  Федя Конюхов угреб на лодке в очередную кругосветку
20:07  Питерский саммит ЕАЭС начался со скандальчика. Ну Путина повышает голос даже Лукашенко
19:52  ОПЕК+ вычитает миллион. Участники сделки одобрили новое снижение добычи
19:03  Казахстанские акимы: "тихони" и "шоумены", - А.Омирбек
18:58  Пентагон крепко озаботился военной реформой в... Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов
09:27 08.12.2018

Американские аналитики взвешивают потенциал Ирана и его союзников

В канадском городе Ванкувер сотрудники полиции задержали финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Как сообщает The Wall Street Journal, это было сделано по поступившему из США запросу об экстрадиции менеджера китайской компании. В Вашингтоне утверждают, что Huawei Technologies не соблюдает санкции США, введенные в отношении Ирана.

Напомним, с 5 ноября вступил в силу второй пакет антииранских санкций. США прописали в санкционных ограничениях примерно 700 пунктов. В ответ на этот шаг США президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна "с гордостью обойдет" ограничительные меры Вашингтона.

Однако эмбарго на импорт иранской нефти американцами введено не было. Трамп отложил этот вопрос на полгода, объявив, что восемь стран, в том числе Китай, могут покупать иранскую нефть без опасений, что к ним будут применены вторичные санкции. Такого поворота событий в мировом нефтегазе никто не ожидал. В результате 23 ноября на рынке нефти произошло падение цен.

Как известно, в июне 2018 года в рамках ОПЕК+ были достигнуты договоренности об увеличении нефтедобычи, поскольку ожидалось, что заявленные Трампом жесткие санкции против импорта иранской нефти устранят ее с мирового рынка, а для Саудовской Аравии и России появится возможность нарастить добычу, не сбивая рыночную конъюнктуру.

Однако президент США внезапно поменял свое решение, и цены упали. Трамп давно хотел их падения, чтобы стимулировать промышленный рост в США, но никто не ожидал, что он достигнет этого не за счет давления на саудитов, а за счет ослабления давления на Иран.

Ответ на вопрос, почему так произошло, возможно, содержится в статье работающего сейчас в Иракском Курдистане видного американского разведчика Альберта Вольфа Demanding Iran’s Withdrawal From Syria Doesn’t Make Sense ("Бессмысленно требовать ухода Ирана из Сирии"), опубликованной на сайте Атлантического совета. Хорошо знакомый с ситуацией на Ближнем Востоке Альберт Вольф вступает в полемику с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и спецпредставителем США в международной коалиции по борьбе с ИГ (организация запрещена в РФ) Бреттом МакГерком, которые не раз требовали, чтобы "иранские ополченцы покинули Сирию".

Вольф отмечает, что жаждущие избавиться от иранского присутствия в Сирии руководители Госдепа не определили, кого именно они хотят удалить оттуда: подразделения КСИР, ливанскую "Хизбаллу" или еще и "умеренных оппозиционеров", которые теперь присоединились к "Хизбалле". Есть также сирийские подразделения, лояльные Ирану, напоминает Вольф, предлагая администрации Трампа сначала решить, кого она не хочет видеть в Сирии.

И даже если такое решение состоится, пишет Вольф, перед США возникнет выбор из двух вариантов: наращивать антииранские санкции или увеличить численность американских войск в Сирии, что в конечном итоге приведет к прямому столкновению с иранскими военными и их союзниками.

Ужесточение санкций вряд ли возможно, считает Вольф, так как у США нет сейчас достаточной поддержки в международном сообществе. Если же пойти по пути увеличения численности американских войск в Сирии, то "после Афганистана и Ирака это может легко стать третьим за семнадцать лет болотом, в котором увязнут США". Америке в таком случае, предупреждает опытный разведчик, "будут угрожать не только Иран, но и воинственная Россия, и все более агрессивный Китай".

Вольф предлагает администрации Трампа сделать несколько шагов в сторону Ирана, а Сирию разделить "на неформальные сферы влияния между Ираном, Израилем, Россией и Турцией, чтобы страна технически оставалась бы единым унитарным государством, но каждый из этих внешних игроков имел бы право вето в своих сферах. И в рамках раздела Сирии Вольф рекомендует приложить усилия для "вывода Ирана с орбиты Москвы и Китая".

В близком направлении рассуждает Брайан Кац, аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, который в статье​​​​​​ Confronting the axis: Is the US prepared for a regional war with Iran and its allies? ("Конфронтация с осью: готовы ли США к войне с Ираном и его союзниками?") на американском ресурсе Defense News оценивает военную ситуацию в Ираке, Сирии и Йемене как выигрышную для Ирана. "Вмешательство Ирана в войну в Сирии, Ираке и Йемене, – пишет Брайан Кац, – трансформировало силу и масштаб оси Иран – Сирия. Многолетнее партнерство между Ираном, "Хизбаллой" и сирийским режимом переросло в более широкий альянс, который теперь включает мощные группировки в Ираке и Йемене. И эти группировки, заметим, уже не просто иранские прокси, или "ополченцы". Они стали конгломератом сил, пишет Кац, сплоченных идеей совместной обороны, что представляет прямую угрозу интересам США на Ближнем Востоке. Поэтому, стремясь "отбросить" Иран, Вашингтон должен учесть три момента.

Во-первых, "ось" прочно "владеет землей". Удаление Ирана из региона потребует дополнительных военных усилий. Во-вторых, военную силу придется применять не только против Ирана, но и против сильных негосударственных образований. И в-третьих, следует учитывать возможность разрастания военного конфликта и втягивания в него многих сторон. Например, "израильские военные действия в Ливане могут вызвать ответ "Хизбаллы" не только Израилю, но и Соединенным Штатам", пишет автор. Планировщикам Пентагона, по мнению аналитика, придется разрабатывать более сложный план региональной войны, чем представлялось недавно.

Брайан Кац не дает ответа на вопрос: готовы ли США воевать против мощного альянса Ирана с региональными союзниками? Однако тщательное перечисление аналитиком очевидных сложностей такой войны говорит о том, что готовности пока нет.

Если Альберт Вольф критикует лобовую стратегию США в регионе, которая лишь усиливает сопротивление Ирана и его союзников, то Брайан Кац делает упор на неподготовленность американских вооруженных сил к прямому военному конфликту с Ираном даже на уровне оперативного планирования.

Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время действительно изменилась не в пользу США. Означает ли это, что, убедившись в невозможности достичь военной победы, что называется, малой кровью, Вашингтон перейдет к стратегии непрямых действий? Скорее всего, да. Уже сейчас США пытаются столкнуть лбами двух своих геополитических противников – Иран и Китай. Иначе задержание в Канаде китайского менеджера объяснить невозможно.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 07.12.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544250420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон "О кинематографии"
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переходу на латиницу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №801
- Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу
- "Народные коммунисты" рассмотрели поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- О двусторонней встрече К.Кожамжарова с Федеральным прокурором Эмиратов
- Реорганизация АО "Фонд проблемных кредитов"
- В честь профессионального праздника
- Уполномоченный по правам человека в РК обратился в адрес Председателя Верховного Суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  