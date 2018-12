Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов

09:27 08.12.2018

Американские аналитики взвешивают потенциал Ирана и его союзников



В канадском городе Ванкувер сотрудники полиции задержали финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Как сообщает The Wall Street Journal, это было сделано по поступившему из США запросу об экстрадиции менеджера китайской компании. В Вашингтоне утверждают, что Huawei Technologies не соблюдает санкции США, введенные в отношении Ирана.



Напомним, с 5 ноября вступил в силу второй пакет антииранских санкций. США прописали в санкционных ограничениях примерно 700 пунктов. В ответ на этот шаг США президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна "с гордостью обойдет" ограничительные меры Вашингтона.



Однако эмбарго на импорт иранской нефти американцами введено не было. Трамп отложил этот вопрос на полгода, объявив, что восемь стран, в том числе Китай, могут покупать иранскую нефть без опасений, что к ним будут применены вторичные санкции. Такого поворота событий в мировом нефтегазе никто не ожидал. В результате 23 ноября на рынке нефти произошло падение цен.



Как известно, в июне 2018 года в рамках ОПЕК+ были достигнуты договоренности об увеличении нефтедобычи, поскольку ожидалось, что заявленные Трампом жесткие санкции против импорта иранской нефти устранят ее с мирового рынка, а для Саудовской Аравии и России появится возможность нарастить добычу, не сбивая рыночную конъюнктуру.



Однако президент США внезапно поменял свое решение, и цены упали. Трамп давно хотел их падения, чтобы стимулировать промышленный рост в США, но никто не ожидал, что он достигнет этого не за счет давления на саудитов, а за счет ослабления давления на Иран.



Ответ на вопрос, почему так произошло, возможно, содержится в статье работающего сейчас в Иракском Курдистане видного американского разведчика Альберта Вольфа Demanding Iran’s Withdrawal From Syria Doesn’t Make Sense ("Бессмысленно требовать ухода Ирана из Сирии"), опубликованной на сайте Атлантического совета. Хорошо знакомый с ситуацией на Ближнем Востоке Альберт Вольф вступает в полемику с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и спецпредставителем США в международной коалиции по борьбе с ИГ (организация запрещена в РФ) Бреттом МакГерком, которые не раз требовали, чтобы "иранские ополченцы покинули Сирию".



Вольф отмечает, что жаждущие избавиться от иранского присутствия в Сирии руководители Госдепа не определили, кого именно они хотят удалить оттуда: подразделения КСИР, ливанскую "Хизбаллу" или еще и "умеренных оппозиционеров", которые теперь присоединились к "Хизбалле". Есть также сирийские подразделения, лояльные Ирану, напоминает Вольф, предлагая администрации Трампа сначала решить, кого она не хочет видеть в Сирии.



И даже если такое решение состоится, пишет Вольф, перед США возникнет выбор из двух вариантов: наращивать антииранские санкции или увеличить численность американских войск в Сирии, что в конечном итоге приведет к прямому столкновению с иранскими военными и их союзниками.



Ужесточение санкций вряд ли возможно, считает Вольф, так как у США нет сейчас достаточной поддержки в международном сообществе. Если же пойти по пути увеличения численности американских войск в Сирии, то "после Афганистана и Ирака это может легко стать третьим за семнадцать лет болотом, в котором увязнут США". Америке в таком случае, предупреждает опытный разведчик, "будут угрожать не только Иран, но и воинственная Россия, и все более агрессивный Китай".



Вольф предлагает администрации Трампа сделать несколько шагов в сторону Ирана, а Сирию разделить "на неформальные сферы влияния между Ираном, Израилем, Россией и Турцией, чтобы страна технически оставалась бы единым унитарным государством, но каждый из этих внешних игроков имел бы право вето в своих сферах. И в рамках раздела Сирии Вольф рекомендует приложить усилия для "вывода Ирана с орбиты Москвы и Китая".



В близком направлении рассуждает Брайан Кац, аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, который в статье​​​​​​ Confronting the axis: Is the US prepared for a regional war with Iran and its allies? ("Конфронтация с осью: готовы ли США к войне с Ираном и его союзниками?") на американском ресурсе Defense News оценивает военную ситуацию в Ираке, Сирии и Йемене как выигрышную для Ирана. "Вмешательство Ирана в войну в Сирии, Ираке и Йемене, – пишет Брайан Кац, – трансформировало силу и масштаб оси Иран – Сирия. Многолетнее партнерство между Ираном, "Хизбаллой" и сирийским режимом переросло в более широкий альянс, который теперь включает мощные группировки в Ираке и Йемене. И эти группировки, заметим, уже не просто иранские прокси, или "ополченцы". Они стали конгломератом сил, пишет Кац, сплоченных идеей совместной обороны, что представляет прямую угрозу интересам США на Ближнем Востоке. Поэтому, стремясь "отбросить" Иран, Вашингтон должен учесть три момента.



Во-первых, "ось" прочно "владеет землей". Удаление Ирана из региона потребует дополнительных военных усилий. Во-вторых, военную силу придется применять не только против Ирана, но и против сильных негосударственных образований. И в-третьих, следует учитывать возможность разрастания военного конфликта и втягивания в него многих сторон. Например, "израильские военные действия в Ливане могут вызвать ответ "Хизбаллы" не только Израилю, но и Соединенным Штатам", пишет автор. Планировщикам Пентагона, по мнению аналитика, придется разрабатывать более сложный план региональной войны, чем представлялось недавно.



Брайан Кац не дает ответа на вопрос: готовы ли США воевать против мощного альянса Ирана с региональными союзниками? Однако тщательное перечисление аналитиком очевидных сложностей такой войны говорит о том, что готовности пока нет.



Если Альберт Вольф критикует лобовую стратегию США в регионе, которая лишь усиливает сопротивление Ирана и его союзников, то Брайан Кац делает упор на неподготовленность американских вооруженных сил к прямому военному конфликту с Ираном даже на уровне оперативного планирования.



Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время действительно изменилась не в пользу США. Означает ли это, что, убедившись в невозможности достичь военной победы, что называется, малой кровью, Вашингтон перейдет к стратегии непрямых действий? Скорее всего, да. Уже сейчас США пытаются столкнуть лбами двух своих геополитических противников – Иран и Китай. Иначе задержание в Канаде китайского менеджера объяснить невозможно.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 07.12.2018