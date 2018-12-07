 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Желтые жилеты" продолжают сосредоточенно громить Париж
14:04 08.12.2018

В Париже продолжаются протесты "желтых жилетов"
Около 1,5 тыс. человек собрались на Елисейских полях в Париже, сообщает местная полиция. Путь к площади Согласия и к президентскому дворцу им перекрывают полицейские заслоны, которые время от времени оттесняют демонстрантов. Протестующие пытаются беседовать с полицейскими и дарят им цветы.

Первое применение слезоточивого газа зафиксировано возле Елисейских полей, чтобы оттеснить людей с соседней улицы Арсен Уссей. В остальном акции по всему Парижу проходят мирно. Полиции сегодня легче контролировать изолированные группы, чем неделю назад толпу, собравшуюся на Елисейских полях.

Демонстрантов внимательно досматривают, у них изымают противогазы и маски. Те, кто отказались их отдать, скапливаются у площади Порт Майо, путь к площади Звезды и Елисейским полям им закрывают полицейские барьеры. Манифестанты попытались блокировать проходящую рядом окружную дорогу Парижа, но полиция без столкновений оттеснила их с проезжей части.

Другой точкой сбора стала площадь Бастилии, на границах которой расположены две бронированных машины, прикрывающие c одной стороны выход к Сене, а с другой - выход к предместью Сент-Антуан. Спустя какое-то время демонстранты начали ее покидать, возможно, направляясь к Елисейским полям.

Полиция приступила к задержаниям демонстрантов в Париже с 7 утра. Первые аресты произошли не на манифестациях, а на вокзалах и станциях метро при проверках документов молодежи, приехавшей в столицу. Полиция стремится не допустить на демонстрацию потенциально опасных участников. По сообщениям МВД, около 20 человек, идентифицированных в качестве погромщиков на прошлой демонстрации, были арестованы накануне.

К этому моменту, как сообщает префектура полиции, задержано уже 481 человек (в прошлую субботу за весь день было 287 задержаний), 211 человек из них арестовано. Ранее сообщалось о задержании 354 человек.

Массовые протесты проходят во Франции с ноября. Изначально акции "желтых жилетов" начались из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Французские власти решили пойти на уступки протестующим и отменили повышение налогов на топливо. Но те, кто протестует против политики властей, собираются продолжать митинги.

Алексей Тарханов, Париж

Источник - kommersant.ru
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