Алишер Усманов вошел в британский черный список зловредных бизнесменов из России

14:24 08.12.2018

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России



Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон считает близкими к Кремлю. Об этом пишет The Daily Telegraph.



В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.



По данным издания, перечень имен был представлен премьер-министру Терезе Мэй, и она его одобрила. Теперь Великобритания собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.



Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери.



Скрипалей отравили 4 марта в британском Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса "Новичок". Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Москву. Россия все обвинения отвергает. После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике.