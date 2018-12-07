Вышла новая книга В.В. Кондрашина "Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни"

15:03 08.12.2018

Кондрашин В.В.

Голод 1932-1933 годов :трагедия российской деревни.

М.: Политическая энциклопедия, 2018.

566 с.

ISBN: 978-5-8243-2273-6



Монография посвящена трагическим событиям 1932–1933 годов в СССР.



На основе широкого использования разнообразного комплекса источников (архивных материалов, воспоминаний очевидцев,опубликованной литературы) в монографии охарактеризованы причины, масштабы и последствия голода 1932–1933 годов в крупнейших аграрных регионах России (РСФСР), а также Казахстана и Украины,показано, как это было и почему.



Проблема рассматривается в контексте мировой истории голодных бедствий и голода в истории России.