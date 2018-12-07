|Вышла новая книга В.В. Кондрашина "Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни"
15:03 08.12.2018
Кондрашин В.В.
Голод 1932-1933 годов :трагедия российской деревни.
М.: Политическая энциклопедия, 2018.
566 с.
ISBN: 978-5-8243-2273-6
Монография посвящена трагическим событиям 1932–1933 годов в СССР.
На основе широкого использования разнообразного комплекса источников (архивных материалов, воспоминаний очевидцев,опубликованной литературы) в монографии охарактеризованы причины, масштабы и последствия голода 1932–1933 годов в крупнейших аграрных регионах России (РСФСР), а также Казахстана и Украины,показано, как это было и почему.
Проблема рассматривается в контексте мировой истории голодных бедствий и голода в истории России.