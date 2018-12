Как в США делают деньги на детях-мигрантах

15:10 08.12.2018

Некоммерческая организация Southwest Key приносит своему основателю миллионы



СЕРГЕЙ НОВИКОВ



Журналисты The New York Times провели расследование деятельности благотворительной организации Southwest Key, хорошо зарабатывающей на мигрантах.



Тема миграции стала одной из ключевых в повестке президента США Дональда Трампа. Кто-то разделяет его жесткий подход к борьбе с нелегальными иммигрантами, кто-то выступает против. Но предприимчивая Америка не была бы сама собой, если бы на этой теме кто-то не попытался сделать деньги. Причем деньги-то отнюдь не маленькие - доходы исчисляются миллионами долларов.



Журналисты американского издательства The New York Times продолжают расследование сомнительной деятельности благотворительной организации Southwest Key, которая принесла ее основателю Хуану Санчесу только за прошедший год 1,5 миллиона долларов.



Гранты на 1,7 миллиарда долларов



Хуан Санчес вырос в маленьком американском городке Браунсвиль на самой границе с Мексикой. В одном доме вместе с ним жило так много детей, что у него не было своей собственной кровати. Но он проложил себе дорогу к лучшей жизни. Он получил три ученых степени, одна из которых - докторская в престижном Гарвардском университете, после чего создал некоммерческую организацию в его родном городке в штате Техас.



Свою империю Санчес построил благодаря кризису. Его организация, основанная в 1987 году - Southwest Key - в настоящая время приютила больше всех детей-мигрантов в США. Сам он называет себя "Эль президенте" (с испанского - президент) - титул, который написан на дверях его рабочего кабинета и значится в правительственных контрактах, которые помогли ему разбогатеть.



Southwest Key получила 1,7 миллиардов долларов в качестве правительственных грантов за прошедшее десятилетие, включая 626 миллионов лишь в прошлом году. Но хотя фирма и разрасталась (за последние три года ее доход вырос в три раза), появились сведения о возможных финансовых нарушениях. Компания накопила миллионы бюджетных средств, которые были выведены из-под государственного надзора, появились подозрения в превышении должностных полномочий высшим руководством.



Миграционный кризис и Southwest key



Демонстрируя прирожденные амбиции, Санчес воспользовался шансом расширить свою компанию, когда тысячи бездомных детей хлынули в США через границу с Мексикой во времена президентства Обамы. Когда администрации Трампа потребовалось куда-то деть детей из семей мигрантов, компания Санчеса взяла их себе.



Миграция сейчас становится одной из ключевых проблем для Трампа. Количество разрушенных семей после жесткой встречи американскими военными каравана мигрантов из Центральной Америки растет. Здесь-то на сцену и выходит Хуан Санчес, становясь ключевой фигурой миграционной политики Трампа. Его компания сейчас может принять до 5,5 тысяч детей в 24 центрах, включая переоборудованный супермаркет Walmart. Вообще же миграционная система приближается к критической точке - в 100 центрах размещаются более 14 тысяч человек. Это настоящий гуманитарный кризис. А еще - возможность неплохо заработать.



Хотя на бумаге Southwest Key - благотворительная организация, никому она не помогла больше, чем своему 71-летнему основателю Санчесу. На должности руководителя в прошлом году он заработал 1,5 миллиона долларов - вдвое больше чем его коллега из куда более крупной организации "Американский красный крест".



Сейчас Southwest Key может принять до 5,5 тысяч детей в 24 центрах, включая переоборудованный супермаркет Walmart.



Серые схемы благотворителей



Soutwest Key создал целую сеть коммерческих компаний во всевозможных областях - строительство, ремонт, продовольствие и даже флористика. Эти фирмы возвращали деньги назад на благотворительность посредством огромных комиссионных, что позволяло обходить установленные лимиты на выплаты руководству.



Организация, которая прошлой осенью распоряжалась 61 миллионом наличных долларов, вкладывала миллионы в строительство, что больше было похоже на крупный банк, нежели на благотворительную организацию. Например, приюты для бездомных брались в аренду, а не покупались - крайне нетипичный для США подход, который, как выяснилось, стал очень прибыльным для владельцев Southwest Key.



Маркус Оувенс, бывший высокопоставленный сотрудник Налогового управления США, считает, что дело в безответственности нынешних налоговых властей. Описывая валютные операции Санчеса и его коллег, он говорит, что подходящее для них слово - спекуляции.



В ответ на обвинения Санчес выступил в защиту благотворительного статуса его организации. И добавил, что всеми своим действиями Southwest Key исключительно помогает детям.



Сейчас финансовые операции компании находятся под пристальным надзором правительства, которое наняло специальную аудиторскую компанию, чтобы проследить, на что именно были израсходованы выделенные гранты.