Foreign Policy: Китай сможет остановить опиоидный кризис в США?

15:15 08.12.2018

Foreign Policy: Китай сможет остановить опиоидный кризис в США?



Даже если Китай прекратит поставки химических прекурсоров, существует большое количество других наркотиков, которые заполнят в США образовавшийся вакуум



Когда в 2007 году Хорхе Гуахардо прибыл в Пекин в качестве нового посла Мексики, он привез с собой директиву мексиканского правительства, в которой говорилось о необходимости урегулирования с Пекином одного очень важного вопроса. Мексика хотела, чтобы Китай ограничил производство и продажу опасного класса химических веществ - прекурсоров, которые использовались в производстве фентанила и других синтетических наркотиков. Данные химические вещества в больших количествах поставлялись в страны Северной Америки, пишет Кэтлин Маклалин в статье для издания The Foreign Policy.



Данные опасные химические вещества не были запрещены в КНР, они открыто продавались через интернет. В Мексике наркокартели использовали изготовленные в Китае химические вещества для производства синтетических наркотиков, которые затем поставлялись в США, чтобы утолить американский спрос на опиоиды. В течение шести лет Гуахардо занимал должность посла Мексики в КНР. На протяжении всего этого времени он стремился убедить китайское правительство прекратить производство химических веществ, которые требовались для создания наркотиков. Мексика использовала любую возможность для обсуждения данного вопроса с китайскими представителями.



"Каждый раз китайцы только пожимали плечами и говорили, что не понимают, о чем мы говорим… Они просто не хотели обращать на это внимание", - вспоминал Гуахардо.



Поэтому, когда Гуахардо услышал известие о том, что в Аргентине на ужине с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры по сокращению производства и продаж прекурсоров, используемых при изготовлении фенталина, он был сильно удивлен.



"Сам факт того, что они признали возможность сокращения производства, является очень важным для меня. Раньше они просто притворялись, что проблемы не существует", - заявил Гуахардо.



Отказ Китая признать проблему, связанную с производством опасных химических веществ, привел к гибели большого числа людей. За пять лет, прошедших с тех пор, как Гуахардо покинул Пекин, наркотики, произведенные с использованием китайских прекурсоров, убили американского гитариста-виртуоза Принса Роджерса Нельсона и вызвали в США резкое увеличение смертности от передозировки. В 2017 году в США от передозировки наркотиками погибли 72 тыс. человек - на 10% больше, чем в 2016 году. В большинстве случаев люди погибали от передозировки фентанилом.



Фентанил - это мощный синтетический наркотик, разработанный в 1959 году, который был широко распространен в 1990-х годах. Считается, что он сильнее морфина в 50?100 раз. В настоящее время фентанил используется в качестве анальгетика для снятия сильнейших болей. Существует множество разновидностей уличных наркотиков на основе фентанила, все они намного сильнее и опаснее.



"Китай решил включить все фентанилоподобные вещества в список веществ, находящихся под особым контролем, и скорректировать соответствующие правовые нормы", - говорится в заявлении МИД КНР.



Все это, конечно, хорошо, однако существует риск того, что Китаю будет сложно обеспечить соблюдение новых правил в сфере производства фентанила, особенно учитывая то, что совсем недавно данное производство было абсолютно законным. За счет добавления всего одной или нескольких молекул, химики могут довольно легко получить новую разновидность фентанила, который не будет подпадать под действие законодательных норм. По этой причине США и КНР для начала стоило бы выявить новые разновидности фентанила, прежде чем они усилят правовой контроль.



Здесь может возникнуть вопрос. Почему раньше Китай так неохотно признавал свою роль в американском опиоидном кризисе и не предпринимал более решительных мер? Наиболее вероятным кажется предположение, согласно которому, Китай не обращал внимания на данную проблему, поскольку она не приводила к гибели китайских граждан и не вызывала проблем внутри государства. В Китае отсутствуют условия, которые вызвали опиоидный кризис в США, связанный в первую очередь с разрушающейся системой здравоохранения и широко распространенным неправильным использованием и злоупотреблением обезболивающим препаратом OxyContin.



С другой стороны, даже если Китай прекратит поставки химических прекурсоров, существует большое количество других наркотиков, которые заполнят образовавшийся вакуум. До тех пор, пока Соединенные Штаты не смогут решить ключевые социальные проблемы, даже Китай не сможет остановить опиоидный кризис в США.



Александр Белов