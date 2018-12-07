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Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана, - Чжоу Жун
15:16 08.12.2018

Global Times: Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана

Пакистанские военные без энтузиазма отнеслись к письму Трампа, поскольку считают, что это всего лишь новая разновидность стратегии давления

Письмо президента США Дональда Трампа на имя премьер-министра Пакистана Имрана Хана шокировало мировую общественность. Еще недавно Трамп нелестно отзывался в Twitter о политике Пакистана. Однако спустя всего несколько дней после очередного заявления он не пожалел собственных усилий на того, чтобы восхвалить роль Исламабада в сфере региональной безопасности, пишет Чжоу Жун в статье для китайского издания The Global Times.

Что послужило причиной для столь кардинального изменения политики Трампа? Ранее Вашингтон неоднократно заявлял о том, что в обмен на американскую военную помощь в размере $2,5 млрд Пакистан ничего не сделал для США. Более того, Вашингтон запретил пакистанским военным проходить подготовку в американских военных академиях.

В своем письме Трамп подчеркнул, что и США, и Пакистан понесли огромные потери в ходе войны в Афганистане и выразил надежду на то, что Пакистан сможет взять на себя более позитивную роль в обеспечении регионального мирного процесса. Кардинальное изменение политики Трампа может свидетельствовать о том, что США желают одновременно покончить с войной и сохранить свое лицо.

Война США в Афганистане стала самой продолжительной в американской истории. Американская сторона потеряла более 2 тыс. 400 военнослужащих и потратила на войну около $1 трлн. Пакистан потерял в афганской войне 7 тыс. человек и $330 млрд. Вашингтон настойчиво стремится достигнуть мирного соглашения с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить достойные условия для вывода американских войск. В противном случае получится, что США вели 18-летнюю войну впустую.

Помощь со стороны Исламабада имеет важное значение для Вашингтона с точки зрения урегулирования ситуации с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку штаб афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в Кветте, столице пакистанской провинции Белуджистан. Без помощи Пакистана США будет гораздо сложнее вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, оружие и боеприпасы для сил США и НАТО поставляются по маршрутам, проходящим по территории Пакистана. Таким образом, Вашингтон, похоже, осознал, что без помощи Исламабада все усилия, направленные на прекращение войны, окажутся бесполезными.

Правительство Трампа стремится достигнуть дипломатического прорыва в рамках мирного урегулирования в Афганистане, чтобы заполучить дополнительный политический капитал перед выборами 2020 года. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не торопятся заключать мирное соглашение, настаивая на том, что успех в мирных переговорах может быть достигнут только в случае, если США выведут свои войска из Афганистана. Данное условие неприемлемо для Вашингтона, поэтому ему нужна помощь Пакистана, чтобы заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передумать.

До того, как Трамп отправил письмо пакистанскому лидеру, в ноябре в России состоялась афганская мирная конференция с участием представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иран также был приглашен на данную конференцию. Несмотря на то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть каких-либо результатов, Россия провела первую международную конференцию под председательством постоянного члена Совета Безопасности ООН. Представители афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поняли, что переговоры с Вашингтоном - это не единственный из возможных дипломатических вариантов. Все указывает на то, что США теряют доминирующую позицию в афганском мирном процесс. Данное обстоятельство, по-видимому, не устраивает администрацию Трампа.

В настоящий момент правительственные силы Афганистана контролируют 53% территории страны, однако еще несколько лет назад, в 2015 году, они контролировали 75% территорий. Одна пятая часть территорий находится под полным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся 24% распределены между двумя противоборствующими сторонами. Командующий американскими войсками в Афганистане Скотт Миллер, похоже, также как и его предшественник потерял уверенность в эффективности стратегии США в Афганистане. В руках у Вашингтона осталось не так много козырей, чтобы торговаться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели неудачу, США пришли к понимаю того, что следует обратиться к Пакистану. С точки зрения Пакистана, улучшение отношений с США лучше, чем дипломатический тупик. Однако пакистанские военные без энтузиазма отнеслись к письму Трампа, поскольку считают, что это новая разновидность стратегии давления. В американском письме не упоминалось о том, что США могли бы возобновить свою помощь Пакистану в качестве награды за его усилия. Смогут ли США завоевать доверие Пакистана - это большой вопрос.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544271360
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