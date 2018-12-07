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|При правительстве Киргизии возобновляется работа антикоррупционного совета
20:55 08.12.2018
Будет возобновлена деятельность антикоррупционного совета при правительстве Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба правительства в субботу.
Распоряжением правительства Кыргызской Республики от 6 декабря одобрено Положение об антикоррупционном совете при правительстве Кыргызской Республики в новой редакции, где основными новшествами являются: регулярный мониторинг и оценка реализации антикоррупционных мер советом; разработка системы мер противодействия коррупции; формирование состава совета на принципах паритета и установление критериев для включения в состав совета; определение прав и обязанностей членов совета; оформление решений совета в виде поручений премьер-министра Кыргызской Республики или аппарата правительства.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить эффективность взаимодействия в сфере противодействия коррупции, обеспечит более качественную информационную поддержку антикоррупционным мерам, реализуемым государством, а также своевременный доступ граждан к достоверной информации в данной сфере.
Антикоррупционный совет - это консультативно-совещательная площадка по координации совместной деятельности государственных органов и институтов гражданского общества в части выработки и реализации антикоррупционных мер правительства Кыргызской Республики.
Председателем совета является премьер-министр Кыргызской Республики. В состав совета войдут руководители отдельных государственных органов, представители гражданского общества и бизнеса.