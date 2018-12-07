 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.12.2018
00:38  США сорвали поставку российских боевых вертолетов в Филиппины
Суббота, 08.12.2018
22:42  Чубайс упрекнул россиян в отсутствии благодарности олигархам... Спасибо, благодетель, ближе к стеночке
20:55  При правительстве Киргизии возобновляется работа антикоррупционного совета
15:16  Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана, - Чжоу Жун
15:15  Foreign Policy: Китай сможет остановить опиоидный кризис в США?
15:13  Восточный Тимор – новый центр мирового сражения за газ, - А.Шпунт
15:12  Дания выселит проблемных мигрантов на удаленный остров
15:10  Как в США делают деньги на детях-мигрантах
15:06  В АрменПарламент рвутся "храбрецы"-националисты. Пашиняну скоро станет совсем не скучно
15:03  Вышла новая книга В.В. Кондрашина "Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни"
14:24  Алишер Усманов вошел в британский черный список зловредных бизнесменов из России
14:04  "Желтые жилеты" продолжают сосредоточенно громить Париж
10:24  Забытые солдаты Империи. Генерал Каспар Блюмер - строитель персидской армии и герой штурма Геок-Тепе
09:27  Почему Трамп сталкивает лбами Иран и Китай? - В.Прохватилов
09:02  Виртуальная реальность для изучения самосознания, - Сильви Ложан
08:59  Крах французской демократии становится возможным, - Н.Пантель
08:56  Экс-глава Мирового союза биатлонистов норвег Бессеберг оказался владельцем... элитного борделя, - Suddeutsche Zeitung
07:29  Россия зашла в ООН со своим киберуставом. Генассамблея одобрила внесенный Москвой кодекс поведения государств в интернете
07:25  ОПЕК+ сделала трудный выбур. России придется пожертвовать будущей добычей, - "Къ"
06:20  Феномен ядерного Израиля, - Григорий Шехтман
00:53  Американцы побежали с бакинских нефтяных промыслов
00:33  "Пять глаз" против 5G от Huawei: как Запад борется с Китаем за гегемонию в технологиях
00:28  Израиль готовится уничтожить ПВО Сирии?
00:12  Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары
00:07  Узбекистан не Исламский. Ч. 4-я. Восстание сорняков, - Б.Мусаев
Пятница, 07.12.2018
20:17  Преемницей Ангелы Меркель на посту главы ХДС и потенциальным Герман-канцлером стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр
19:11  Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
19:07  Назарбаев уверен, что у "величайшего патриота России" - Путина нет планов по захвату восточных земель Украины
18:58  Российское интервью Жээнбекова. Чего хотел-то?
18:53  СДПКлоуны... Противники и сторонники экс-президента Атамбаева подрались на пресс-конференции (видео)
17:55  Цоб-цобе... Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проводят одновременную операцию "Скотокрад"
16:07  Киев разорвал договор о дружбе с Россией
16:05  Что на самом деле стоит за бунтом "желтых жилетов" во Франции? - А.Запольскис
16:02  Могильные черви российского телевидения. План ясен: превратить людей России в свиней, - П.Беседин
15:45  Черная метка: за протестами во Франции стоят США? - Р.Хубиев
15:39  Реалистичный Каддафи? В США совершили прорыв в сфере "фейковых" видео
15:13  Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
14:20  Уроженца Кыргызстана Ильзата Ахметова признали лучшим молодым футболистом в России
14:18  Корейцы хотят поднять погибший в Цусиме рос-крейсер "Дмитрий Донской". А кто им разрешил, это же военное захоронение?
14:12  "Таджикский медбрат" объяснил, как ему удалось возглавить Кадастровую палату России
08:35  Японская фигуристка Рика Кихира поставила мировой рекорд в фигурном катании
07:22  Пять причин казахам переименовать Павлодар
07:19  Казахстанский фильм "Айбек" депутаты осудили за гей-пропаганду
07:16  "Старшим гражданским представителем НАТО" в Афгане назначен британец Кей
07:10  Через 20 лет Кыргызстан рискует стать китайской провинцией, – депутат Т.Икрамов
07:07  Япония ускорит узбекский Интернет
07:05  Где осела семья покойного Туркменбаши? - Der Tagesspiegel
07:01  Турки и русские проводят "политику ежей" в двусторонних отношениях? - Джан Мехмет
06:55  США взялись за грязных российско-СНГовских олигархов. Пришли за Блаватником, - New York Times
06:43  Ругательные посиделки в библиотеке Ельцина, - репортаж А.Колесникова с саммита СНГ
06:39  ОПЕК не пришла к единому снижению. Ограничение добычи нефти зависло в спорах, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США сорвали поставку российских боевых вертолетов в Филиппины
00:38 09.12.2018

7 декабря 2018,Алексей Дегтярев

Филиппины отказались от возможности купить российские вертолеты из-за санкций США, взамен страна закупит 16 американских вертолетов Black Hawk за 240 млн долларов, заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана.

Закупка будет производиться у американской компании Sikorsky Aircraft Corp, передает Reuters.

Отмечается, что Филиппины договорились о покупке 16 канадских вертолетов Bell 412. Но в феврале Оттава, опасаясь, что воздушные судна могут быть использованы для борьбы с повстанцами, отменила контракт.

После этого Филиппины рассматривали покупку американских S-70 Black Hawk, российских Ми-171, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.

Лореназа заявил, что контракт будет заключен в начале 2019 года. Он добавил, что предложенная Россией цена была одной из самых низких.

"Но платить им очень трудно из-за санкций США", – пояснил глава военного ведомства.

Ранее стало известно, что американские санкции уже начали влиять на экспорт российского оружия – так, под угрозой срыва оказалась сделка на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию.

В ноябре сообщалось, что филиппинские вооруженные силы заинтересованы в закупках российских дизельных подлодок и вертолетов.

В августе президент Филиппин Родриго Дутерте отверг предложение Вашингтона о закупке F-16 и назвал американские самолеты "абсолютно бесполезными".

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544305080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон "О кинематографии"
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переходу на латиницу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №801
- Акорда реализует патриотический проект – поставить национализм на службу обществу
- "Народные коммунисты" рассмотрели поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- О двусторонней встрече К.Кожамжарова с Федеральным прокурором Эмиратов
- Реорганизация АО "Фонд проблемных кредитов"
- В честь профессионального праздника
- Уполномоченный по правам человека в РК обратился в адрес Председателя Верховного Суда РК по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере судопроизводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  