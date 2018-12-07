США сорвали поставку российских боевых вертолетов в Филиппины

00:38 09.12.2018

7 декабря 2018,Алексей Дегтярев



Филиппины отказались от возможности купить российские вертолеты из-за санкций США, взамен страна закупит 16 американских вертолетов Black Hawk за 240 млн долларов, заявил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана.



Закупка будет производиться у американской компании Sikorsky Aircraft Corp, передает Reuters.



Отмечается, что Филиппины договорились о покупке 16 канадских вертолетов Bell 412. Но в феврале Оттава, опасаясь, что воздушные судна могут быть использованы для борьбы с повстанцами, отменила контракт.



После этого Филиппины рассматривали покупку американских S-70 Black Hawk, российских Ми-171, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.



Лореназа заявил, что контракт будет заключен в начале 2019 года. Он добавил, что предложенная Россией цена была одной из самых низких.



"Но платить им очень трудно из-за санкций США", – пояснил глава военного ведомства.



Ранее стало известно, что американские санкции уже начали влиять на экспорт российского оружия – так, под угрозой срыва оказалась сделка на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию.



В ноябре сообщалось, что филиппинские вооруженные силы заинтересованы в закупках российских дизельных подлодок и вертолетов.



В августе президент Филиппин Родриго Дутерте отверг предложение Вашингтона о закупке F-16 и назвал американские самолеты "абсолютно бесполезными".