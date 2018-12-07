Клуб титулованных палачей им. Хашогги, - С.Кожемякин

01:08 09.12.2018 Клуб титулованных палачей



Инцидент с убийством Джамаля Хашогджи можно считать исчерпанным. Ради прибылей капитал готов закрыть глаза не только на смерть отдельного человека, но и на геноцид целого народа. Пожурив Эр-Рияд, Запад позволил ему продолжить преступную политику в Йемене и на всем Ближнем Востоке.



Кровавые будни капитала



Исследуя становление капитализма, Карл Маркс вынес строгий и обоснованный тысячами фактов вердикт: "С развитием капиталистического производства… общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала". Здесь нет преувеличения: ради прибылей буржуазия возродила рабство и не остановилась перед чудовищной эксплуатацией детского труда. Все это сопровождалось разговорами о прогрессе и просвещении, который-де несет с собой капитализм. С тех пор его природа не изменилась ни на йоту. Он по-прежнему готов на любое преступление, а все завывания о демократии и правах человека убаюкивают обывателя и заглушают стоны погибающих жертв очередной "цивилизаторской миссии".



Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи - далеко не самый жуткий эпизод античеловеческой поступи капитала, однако это событие стало своеобразным моментом истины. Словно рентгеновский луч, оно высветило суть буржуазного общества, и за респектабельным костюмом современных хозяев жизни стал виден все тот же оскал работорговца, флибустьера и фабриканта, кнутом подгоняющего падающих от изнеможения работников. Напомним, преступление произошло 2 октября в Стамбуле. Хашогджи вошел в здание консульства Саудовской Аравии, чтобы совершить рутинную процедуру - получить документы для брака с гражданкой Турции. Обратно журналист так и не вышел. Проведенное турецкими спецслужбами расследование позволило установить жуткие подробности его последних часов. Хашогджи был подвергнут пыткам, после убийства его тело расчленили и спрятали в неизвестном пока месте либо уничтожили.



Причин для расправы было несколько. Во-первых, Хашогджи критиковал саудовское руководство, в особенности наследного принца Мухаммеда бен Салмана, подмявшего под себя всю систему власти. В прошлом году журналист перебрался в США и стал сотрудничать с газетой "Вашингтон пост". Болезненность его материалов для королевской династии усугубляла вторая причина - доступ к влиятельным и информированным лицам. Хашогджи принадлежал к довольно известной семье. Его дед был личным врачом короля Абдель Азиза Аль Сауда - основателя современного саудовского государства, а дядя - Аднан Хашогджи - сделал состояние на торговле оружием и в 1970-е годы считался богатейшим человеком планеты.



Сам Джамаль долгое время был советником начальника Службы общей разведки Турки бен Фейсала, а также возглавлял ведущие СМИ королевства. А такой человек намного опаснее многочисленных блогеров-диссидентов! На днях британское издание "Сандей экспресс" опубликовало интервью с неназванным другом Хашогджи, в котором тот утверждает, что незадолго до смерти журналист получил информацию об использовании Эр-Риядом химического оружия в Йемене и искал дополнительного ее подтверждения.



Для ликвидации неугодного журналиста в Турцию прибыла группа сотрудников саудовских спецслужб. Их личности установлены. Известны и главные кураторы операции: замглавы Службы общей разведки генерал Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Оба они входят в ближайшее окружение наследника престола. Наконец, есть информация о существовании записей телефонных разговоров, указывающих на Мухаммеда бен Салмана как на главного заказчика убийства. В ходе одного из них исполнители преступления просят помощника принца "передать боссу", что "дело сделано". На другой записи наследник престола требует от своего брата Халеда - посла в США - заставить Хашогджи "замолчать как можно скорее".



Под грузом улик Эр-Рияд пошел на попятную. Если сначала там утверждали, что журналист покинул консульство, то затем признали факт расправы. Генеральная прокуратура королевства сообщила об аресте 21 человека, пятерым из которых грозит казнь. Правда, имена задержанных не называются, а убийство представляется как несчастный случай: якобы Хашогджи предложили вернуться на родину, а после его отказа завязалась потасовка. Наконец, в отставку отправлены Асири и аль-Кахтани, но понесли ли они какое-либо иное наказание, неизвестно.



Фальшивая справедливость



Удивляться физической ликвидации противников саудовского режима не стоит. В стране, где, по неполным данным, 2,3 тысячи человек отбывают тюремное наказание без предъявления обвинений, где проводятся боевые операции против собственного народа (как это было в шиитском поселке Эль-Авамия), где господствует абсолютная теократическая монархия, такие действия являются обычной повседневностью. Любопытно другое - как отреагировали на это страны Запада, не устающие твердить о правах человека. На первых порах тамошние элиты усердно сохраняли лицо. Европарламент принял резолюцию, рекомендующую членам ЕС ввести оружейное эмбарго против Эр-Рияда. Призыву последовали Германия, Норвегия, Дания и несколько других стран. Франция и Германия ввели адресные санкции против саудовских граждан, причастных к преступлению.



Возмущенные возгласы раздавались и по другую сторону океана. После того как ЦРУ фактически подтвердило выводы турецких коллег о причастности к убийству наследного принца, сенаторы потребовали принятия жестких мер. Неожиданно вспомнили в Вашингтоне и о йеменской бойне. Госдепартамент и Пентагон призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров, прекратилась осуществляемая американцами дозаправка саудовских военных самолетов. Не мог отмолчаться и Трамп, назвавший расправу над Хашогджи "чудовищным преступлением" и пригрозивший виновным "суровым наказанием". Проливая крокодиловы слезы, он возмутился произошедшей еще в августе трагедией, когда саудовская авиация разбомбила школьный автобус в Йемене. Тогда погибли свыше пятидесяти человек - в основном учащиеся младших классов. То, что детей убили бомбы, поставленные Эр-Рияду Вашингтоном, Трамп, впрочем, утаил…



Как бы то ни было, "праведного" гнева хватило ненадолго. В Эр-Рияде предупредили о нежелательных последствиях давления. Глава МИД Адель аль-Джубейр назвал короля и принца "красной линией", дотрагиваться до которой не позволено никому и ни по какому поводу. Еще дальше пошел гендиректор телеканала "Аль Арабия" Турки аль-Дахил, близкий соратник наследника престола. Он пригрозил США ростом нефтяных цен до 400 долларов, прекращением закупки американских товаров, а также сближением с Ираном и Россией.



Риторика Белого дома изменилась как по мановению волшебной палочки. Уже 23 октября королевство посетил министр финансов США Стивен Мнучин, заверивший принца в приверженности стратегическому партнерству между странами. Задний ход дал и Трамп, прямо заявивший, что интересы бизнеса важнее чьей-либо жизни. Настоящим шедевром иезуитской сути буржуазной политики стало сделанное 20 ноября заявление президента "О положении в Саудовской Аравии". Началось оно с грубых нападок, но не на Эр-Рияд, а на… Тегеран. "Иран несет ответственность за кровавую войну против Саудовской Аравии в Йемене, пытается разрушить хрупкую иракскую демократию, поддерживает террористов "Хезболлы" и диктатора Асада, который убил миллионы собственных граждан", - заявил Трамп, назвавший исламскую республику "главным спонсором террора" и убийцей "многих невинных людей". Ирану противопоставлено саудовское королевство, которое тратит миллиарды долларов на борьбу с терроризмом и сотрудничает с Вашингтоном во всех сферах. "Они наш великий союзник в очень важной борьбе против Ирана, - напомнил Трамп. - Наши контракты создают дополнительные богатства для США".



Хашогджи упомянут лишь походя. Повторив слова об "ужасном убийстве", глава Белого дома чисто по-макиавеллевски заметил, что Мухаммед бен Салман мог и не знать о планах своих подчиненных. "В любом случае, наши отношения остаются нерушимыми, - заключил Трамп. - США намерены оставаться непоколебимым союзником Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе".



Речь идет о банальной сделке. Эр-Рияд согласился сотрудничать с Вашингтоном по вопросу нефтяных цен, а попутно выделил 100 миллионов долларов американскому контингенту в Сирии. В обмен США закрыли глаза на убийство и оставили в силе все соглашения. 29 ноября госдепартамент объявил о достижении окончательной договоренности по поставкам комплексов противоракетной обороны THAAD. Королевство получит 44 пусковые установки и 360 ракет на сумму 15 миллиардов долларов.



Коротка оказалась память и у европейских стран. В Германии заявили, что эмбарго не является обязательным для оружейных компаний и может быть отменено уже в январе. Окончательную черту под этим спектаклем подвел саммит "большой двадцатки" в Аргентине. Представлявший Эр-Рияд Мухаммед бен Салман был принят с подчеркнутым уважением. Никто из участников форума - по крайней мере, публично - не осмелился напомнить ему о случившемся в Стамбуле.



Дружба с убийцами



Спускается на тормозах мирный процесс в Йемене. Повстанцы-хуситы, пойдя навстречу призыву США и ООН, прекратили ракетные удары по саудовским позициям и согласились участвовать в мирных переговорах, назначенных на 6 декабря в Швеции. Однако коалиция во главе с Эр-Риядом не прекратила варварские бомбардировки. 25 ноября в городе Хадджа ее самолеты уничтожили жилой дом, погибли шесть мирных жителей. В провинции Ходейда мишенью оказался автобус. Ранее здесь была обстреляна колонна с беженцами, жертвами стали два десятка человек.



Замирение Запада с саудовским режимом поставило крест даже на половинчатых попытках урегулирования. "Мирная инициатива" Вашингтона оказалась очередным ультиматумом: от хуситов требуют сдать все тяжелое вооружение, покинуть столицу и районы вдоль границы с Саудовской Аравией. Взамен им обещано участие в работе органов местного самоуправления. 27 ноября США заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН, призывавшей к увеличению гуманитарной помощи и прекращению огня в районе портового города Ходейда, через который в Йемен поступает 90 процентов грузов. За пару недель до этого Вашингтон сам требовал принятия документа, но теперь, как сообщил телеканал "Си-Эн-Эн", отказался ввиду негативной реакции Эр-Рияда. "Именно США стоят в авангарде сил, которые выступают за продолжение войны. Если бы они действительно имели добрые намерения, то потребовали бы прекращения агрессии и снятия блокады", - заявил один из руководителей повстанцев Али аль-Кахум.



Преступная политика арабской коалиции и ее западных союзников привела к катастрофе. 1,8 миллиона йеменских детей страдают от острой формы недоедания, 400 тысяч находятся на грани жизни и смерти. Всего же в срочной продовольственной помощи нуждаются 8,4 миллиона жителей. Если блокада будет продолжаться, число голодающих уже в ближайшее время вырастет до 13-14 миллионов. "Эти невинные люди могут умереть, - предупреждают в ООН. - Это станет самым страшным голодом в мире за 100 лет".



Остается рассказать, какую позицию в этой отвратительной игре заняла Россия. Убийство Хашогджи ее власти словно и не заметили, если не считать протокольного заявления Сергея Лаврова, который сообщил, что Москва положительно оценивает усилия Эр-Рияда в расследовании инцидента. В середине октября Саудовскую Аравию посетила делегация российских МИД и минобороны, обсудившая с коллегами вопросы сотрудничества. В конце того же месяца в королевство прибыл еще более внушительный десант. Главы крупных компаний (ВТБ, "Алроса", СИБУР и т.д.) и учреждений культуры (например, директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский) участвовали в форуме "Инвестиционная инициатива будущего". Делегацию принял наследник престола, а по итогам мероприятия глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о готовности Эр-Рияда стать участником проекта "Арктик СПГ-2" по производству сжиженного природного газа. А уж в Аргентине Владимир Путин и Мухаммед бен Салман встретились как лучшие друзья. Как пояснил Дмитрий Песков, "все дело в хороших личных отношениях".



В Москве словно забыли, что Эр-Рияд - крайне сомнительный партнер, который прячет за спиной уж точно не голубя мира. На это указывает недавнее интервью наследного принца американскому агентству "Блумберг", в котором он выразил уверенность, что к 2030 году Россия полностью уйдет с нефтяного рынка. Протягивая руку таким "друзьям", Кремль подтверждает, что он крепко встроен в систему мирового империализма. Следовательно, российская власть делит ответственность за ее преступления. И отвечать за них рано или поздно ей обязательно придется.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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