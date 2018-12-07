Во Франции полиция уже не в силах совладать с беспорядками

02:21 09.12.2018

Правозащитники молчат: Во французские города входит французская армия



Руководство Франции демонстрирует решимость покончить с беспорядками в стране. С учетом того, что полицейские силы уже не справляются с задачами по поддержанию правопорядка, принято решение использовать французскую армию.



Массовые выступления протестующих назначены на 8 декабря. К этой дате готовится и руководство страны.



По имеющейся информации, планируется задействовать около девяноста тысяч военнослужащих, а также бронемашины. Только в Париж будет введено от восьми до десяти тысяч военных. Положение в столице Франции, похоже, выходит из-под контроля правительства. Часть улиц захвачены протестантами, они перегораживаются баррикадами.



Наибольшую политическую волю проявил президент Франции Эммануэль Макрон. Это по его приказу военные вошли в города.



Часть военнослужащих будет действовать в гражданской одежде. Их задача выявление, изъятие и изоляция лидеров протестующих.



Эксперты отмечают, что трудно поверить в отсутствие внешнего вмешательства в процесс организации беспорядков такого масштаба, которые начались под предлогом противодействия намерениям французского правительства повысить цены на топливо. Скорее всего, они направляются и подпитываются извне.



Возможная причина - это активная позиция нынешнего кабинета, в первую очередь, президента Франции Эммануэля Макрона, по созданию вооруженных сил Евросоюза, что создает конкуренцию США в Европе.



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В Париже более 1,5 тыс. человек задержаны на акции протеста

На улицы города впервые за долгое время вывели бронированную технику



Более 1550 человек задержаны в Париже в ходе манифестации 8 декабря. Такое число задержанных - своего рода рекорд для французской столицы, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер во время общения с правоохранителями.



По его словам, силы правопорядка еще никогда не задерживали в столице такое число людей. Кастанер отметил успешную работу полиции и жандармерии и пояснил, что поддержку им оказывала бронированная техника, которую в Париже уже давно не применяли.



День 8 декабря министр назвал трудным и напряженным, указав при этом, что пострадавших было меньше, чем во время прежней манифестации "желтых жилетов".



Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кастанер рассказал о более чем 950 задержанных по всей Франции и о примерно 600 задержанных в Париже, указав, что значения позже вырастут. 8 декабря в стране в четвертый раз прошли массовые акции "желтых жилетов" - манифестантов, выступающих за увеличение минимального уровня заработной платы и прекращение роста цен на топливо.