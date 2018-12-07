Повторит ли Макрон путь Януковича?

02:26 09.12.2018

Мамнадцатая французская революция объявляет поход на Макрона



Во Франции сегодня продолжилась привычная забава с оригинальным национальным колоритом - "майдан выходного дня". То есть с понедельника по пятницу законопослушные граждане исполняют всякие служебные и семейные обязанности, а в субботу дисциплинировано выходят громить Париж. Как по расписанию.



Сегодня против "желтых жилеток" опять бросили полицию, но на этот раз усиленную техникой и специально обученными людьми. К вечеру в кутузку загремело что-то под шесть сотен революционеров, включая лидера парижских повстанцев Жюльена Террье.



Но отряд не заметил потери бойца, и шоу все равно маст го он. Какой же майдан без жертв кровавых опричников?



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Как и следовало ожидать, бензин уже забыт. Майданные буйства не остановить такими жалкими уловками правительства, как обещание отменить прежние решения и заморозить цены. Да и вообще: бензин - это же не священная корова, это всего лишь топливо.



А майдан навел прицел уже куда положено: на свержение преступного режима Макрона. Ну, со всякими положенными "золотыми батонами", кто ж не знает. По инструкции.



Уже выкатился на позиции тяжелый калибр возбуждения негодования: вы будете смеяться, это легендарная девочка Бана. Она теперь парижанка. И у нее есть доказательства антинародной сущности макроновской диктатуры.



Ну, один-то кровавый диктатор - Асад - нашел кто его защитит от девочки Баны. Средство доказало свою эффективность, в том числе и Макрону.



Есть, однако сомнения, что антинародный тиран, попирающий свободы в стране НАТО, рискнет обратиться за помощью по тому же адресу. Хотя само по себе было бы забавно. Да и Париж давно не брали, уж 200 лет с гаком: тогда научили французов мыться и бистро, и сейчас чем-то можем обогатить.



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Но по существу интереснее другое.



Мы наблюдаем привычный майдан, который всегда понятно зачем устраивается - ради сноса государства.



Но впервые наблюдаем его не на карикатурной Украине, а в настоящем государстве - хоть и с некими известными ограничениями в суверенитете. Именно это и есть национальный колорит, а не занимательный рабочий график.



Теоретически это предполагает, что на худой конец Макроном можно и пожертвовать. Да и потеря, по правде сказать, невелика для державы - чай, не Де Голль никаким боком. А дальше политические механизмы какого-никакого полноценного государства с кризисом должны справиться.



Лабораторная ценность парижского майдана именно в этом и заключается: проверить на практике, с какой степенью детальности воздействует современная технология майдана на более-менее нормальное государство.