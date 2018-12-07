Экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев арестован при попытке удрать заграницу

10:47 09.12.2018

9 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Экс-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев арестован и водворен в СИЗО ГКНБ. Информацию 24.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.



По их данным, бывший чиновник сначала был задержан в пятницу, 7 декабря в международном аэропорту "Манас". Его отпустили после беседы. А накануне опять задержали. Отмечается, что Дуйшенбек Зилалиев намеривался покинуть Кыргызстан, хотя не имеет на это право, поскольку осужден условно на три года.



Дуйшенбек Зилалиев арестован по уголовному делу о незаконном обогащении. Его подозревают в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, когда он возглавлял Государственное агентство по геологии и недропользованию. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего чиновника.



Дуйшенбек Зилалиев ранее получил условный срок по обвинению в ложном сообщении о заложенной бомбе.