 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Песков лгал о контактах с Коэном ранее? США расследуют махинации своих и кремлевских Псак, - Daily Beast
11:19 09.12.2018

Рупор Путина - в центре внимания расследования Мюллера
"Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, опять попал в непростое положение, на этот раз в связи с тем, что его имя упоминается в расследовании Роберта Мюллера и в связи с тем, что недавно бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину и пошел на сделку со следствием, - пишет The Daily Beast. - В конце августа 2017 года Коэн направил в Комитеты по разведке Сената и Палаты представителей письмо, в котором сообщил, что в январе 2016 года отправил электронное письмо Пескову, задав вопросы о разрешениях на строительство башни Трампа в Москве (так называемый "Московский проект"). Однако он не припомнил, что получил ответ, и заявил, что не имел никаких последующих контактов с пресс-секретарем или иными российскими чиновниками по этому делу".

Спустя несколько дней после этого, пишет The Daily Beast, Песков, в январе заявлявший в интервью NBC, что он никогда не слышал ни о каком бизнесе Трампа в России, подтвердил CNN, что получил такое электронное письмо, но оно осталось без ответа.

"Оказалось, что и Коэн, и Песков лгали - Песков во второй раз. После соглашения о сотрудничестве Коэна со следствием стало известно, что он отправил в службу Пескова два электронных сообщения, датированные 14 и 16 января 2016 года, в которых просил помощи в "Московском проекте", и что 20 января помощница Пескова ответила ему, написав, что пытается связаться с ним и просит его перезвонить ей. Затем у них было 20- минутный телефонный разговор, и помощница Пескова пообещала помощь в продвижении проекта", - говорится в публикации.

"Но и это было не все. Коэн не только обсуждал "Московский проект" с Трампом и его семьей в течение следующих 6 месяцев. Феликс Сатер, российско-американский бизнесмен, работавший с Коэном над проектом, сообщил ему в мае 2016 года, что Песков приглашает Коэна быть гостем на Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года. Там, сказал он, Песков "вероятно, представит" Коэна российскому президенту или премьер-министру Дмитрию Медведеву", - сообщает автор публикации Эми Найт.

В минувшую пятницу Песков подтвердил, что получил два электронных письма от Коэна, и что его представители перезвонили Коэну, сообщив, что "администрация президента домов не строит", но если они хотят осуществить инвестиции в России, их будут рады видеть на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

"Почему Песков лгал о контактах с Коэном ранее? - задумывается автор публикации. - Возможно ли, что это связано с тем, что имя Пескова упоминается в резонансном, но и неподтвержденном досье Стила как имя человека, ответственного за компрометирующие материалы Кремля на Хиллари Клинтон, собранные российской разведкой?"

"В досье также сообщалось, что в августе 2016 года Песков был "напуган до смерти" перспективой потерять работу после того, как стало известно о российской хакерской операции против Национального комитета демократический партии США. (Фактически же в итоге был уволен соперник Пескова, Сергей Иванов, глава администрации Кремля) И в досье цитировался кремлевский инсайдер, который сообщил в октябре 2016 года, что "Коэн сейчас предпринимает активные усилия с намерением скрыть и уменьшить ущерб в попытке воспрепятствовать полному разглашению деталей об отношениях Трампа с Россией", - передает издание.

"Британский журналист Ангус Роксбург, который с 2006 по 2009 год был консультантом Кремля по связям с общественностью и тесно сотрудничал с Песковым, не исключает, что Песков в досье упоминается, однако он находит это крайне сомнительным", - подчеркивает Эми Найт. "То, что Песков мог быть ответственным за (компромат на Клинтон), маловероятно, - с казал он мне в телефонной беседе на этой неделе. - Почему бы этому делу не быть под контролем разведывательных служб?"

Однако, если верить статье в уважаемом журнале New Times, Песков мог работать на Службу внешней разведки до того, как пришел на работу в пресс-службу Кремля в 2000 году. Daily Beast пересказывает публикацию в журнале, где говорится, что с 1994 по 1996 годы Песков могу учиться в Академии внешней разведки. Кроме того, по данным New Times, "предшественником Пескова на посту главы президентской пресс-службы был Андрей Громов, сыгравший важную роль в кремлевском назначении Пескова, и Громов также был бывшим агентом КГБ". Сам Песков заявил New Times, что КГБ его никогда не вербовало, "однако прошлое в КГБ/СВР могло бы объяснить, почему Песков так быстро поднялся в кремлевской иерархии", указывает газета.

"Путин доверяет этим ребятам (из разведывательных служб) больше, чем кому-либо другому", - замечает Роксбург.

"В рамках сделки со следствием Коэн "продолжит отвечать и предоставлять правдивую информацию касательно всех вопросов", которые расследование Мюллера сочтет релевантными, - пишет Эми Найт. - Так что мы можем узнать больше о взаимодействиях Пескова с командой Трампа во время выборов 2016 года".
7 декабря 2018 г.
Эми Найт | The Daily Beast

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544343540
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