В Астане появятся четыре новых района

15:44 09.12.2018

За минувшие 20 лет Астана показала стремительный демографический рост. Вопреки прогнозам иностранных специалистов, население города уже превысило миллион человек.



Генеральный план строительства столицы, рассчитанный японским архитектором Кисе Курокавой, меняли уже отечественные специалисты.



За минувшие 20 лет площадь столицы возросла втрое и составила 80 тысяч гектаров. А население перевалило за миллион.



Ожидалось, что этого показателя город достигнет лишь к 2030 году.



В связи с ростом населения ускоряются и темпы строительства. В ближайшие 5 лет будет построено более 10 млн кв метров жилья.



Сергей Хорошун, первый заместитель акима г.Астаны: - Определены 4 основных района. Они будут застраиваться в ближайшие 5 лет. По каждому из районов мы отработали вопросы, связанные со строительством инженерных сетей, водопровода, канализации, энергоснабжения, теплоснабжения. Новые районы – это аллея Мынжылдык, проспекты Мангилик Ел, Туран и районы жилого массива Тельмана. Помимо строительства жилья и инфраструктуры, при необходимости районы обеспечат сетями газоснабжения. Газифицировать столицу планируют уже к 2022 году. Не остается в стороне и транспортный вопрос. На 70% обновлен автопарк. Прорабатываются вопросы субсидирования.



Сергей Хорошун, первый заместитель акима г.Астаны: - До середины 2020 года будет завершено строительство ЛРТ, и это тоже окажет существенную на ситуацию по городу. На момент строительства оно было 200 тенге. Я думаю, если будет изменение, оно будет незначительным. Астану в скором будущем украсит многофункциональный комплекс "Алтын Адам". А также будут построены медицинский и легкоатлетический центр. Здания планируют возвести за счет средств иностранных и частных инвесторов, а также национальных компаний.



Гульнара Хасан, Адильгазы Толемис