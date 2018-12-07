Роза Рымбаева стала лауреатом российской премии "Национальное величие"

15:46 09.12.2018

В прошлом году лауреатами стали Валентин Гафт, Ирина Муравьева, Ирина Мирошниченко, Аскольд и Эдгар Запашные.



Звезда казахстанской эстрады Роза Рымбаева стала победительницей в номинации "Честь и достоинство" независимой российской премии "Национальное величие", пишет РИА Новости.



Пост об этом артистка разместила на своей странице в Instagram. Рымбаева напомнила, что торжественная церемония награждения состоялась в московском Государственном Кремлевском дворце 30 ноября.



В дипломе казахстанской певицы указывается, что народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева стала лауреатом "За выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу".



Общественной российской премии "Национальное величие" удостаиваются государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства. Так, в прошлом году лауреатами стали Валентин Гафт, Ирина Муравьева, Ирина Мирошниченко, Аскольд и Эдгар Запашные. Среди лауреатов премии прошлых лет гроссмейстер Анатолий Карпов, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Народные артисты СССР Армен Джигарханян, Юрий Соломин, Александра Пахмутова, Эльдар Рязанов и другие.